PRINSEFAMILIE: Prins William, prinsesse Kate med to av barna, prins George og prinsesse Charlotte, på forrige ukes «Together At Christmas» i London.

Kong Charles har gitt prinsesse Kate ny tittel

Prinsesse Kate (40) overtar ektemannens tittel som æresoffiser.

Kate gikk fra å være hertuginne til å bli å prinsesse av Wales da dronning Elizabeth døde 8. september. Ektemannen, prins William (40), rykket samtidig ett skritt nærmere tronen da hans far, Charles (74), ble konge.

Men prinsessen har fått enda en tittel – nemlig det som på engelsk kalles Colonel of the Irish Guards, skriver Sky News.

Colonel er en offisersgrad i flere armeer, deriblant den britiske hæren. Store Norske Leksikon sier at tittelen tilsvarer den norske graden oberst.

Prins William overtar også

Før Kate nå overtok utmerkelsen, var det prins William som hadde den. Han er nå utstyrt med tittelen Colonel of the Welsh Guards. Kong Charles hadde selv denne tittelen i 47 år.

Dronning Camilla (75) har også fått ny tittel – Colonel of the Grenadier Guards.

Denne tittelen hadde prins Andrew (62), kong Charles’ bror, frem til han måtte si fra seg alle ærestitler som følge av kontroversen rundt prinsens tilknytning til avdøde Jeffrey Epstein.

Kong Charles har også kunngjort at neste års dato for Trooping The Colors, blir 17. juni. Den tradisjonelle begivenheten er en militær seremoni i regi av British Army og regimenter fra Samveldet av nasjoner.