FORLOVET: Paret Thomas Brodie-Sangster og Talulah Riley sammen på rød løper i forbindelse med en gallamiddag i London i fjor.

«Love Actually»-stjerne forlovet med Elon Musk sin ekskone

Skuespiller Thomas Brodie-Sangster (33) og Talulah Riley (37) forlovet seg etter to år som kjærester.

«Veldig glad for å dele at etter to år sammen er Thomas Brodie-Sangster og jeg forlovet», skriver Talulah Riley på Twitter:

Thomas Brodie-Sangster er best kjent som Sam i klassikeren «Love Actually», mens Talulah Riley er mest kjent fra sin rolle i Westworld.

Paret møttes i 2021 under innspillingen av serien «Pistol».

Tidligere har Riley vært gift med gründeren Elon Musk (52). De gjorde det slutt i 2021 etter tre år sammen.

– Vi er delvis separert, bekreftet Elon Musk til Page Six.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post