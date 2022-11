INFLUENSER: Leah Isadora Behn på Costume awards tidligere i år.

Leah Isadora Behn åpner opp om farens bortgang

I podcasten «Pusterommet» forteller Leah Isadora Behn, om hvordan hun opplevde å miste sin far til selvmord i 2019: – En veldig surrealistisk følelse.

– Det var veldig mye på en gang, det er nesten litt «blurr» når jeg tenker på det nå. Tiden gikk så sakte, og også veldig fort.

For første gang forteller influenser og Märtha Louises datter Leah Isadora Behn offentlig om farens bortgang, i en episode av podcasten «Pusterommet» med Jenny Gehrken.

Første juledag 2019 mistet hun sin far Ari Behn til selvmord. Sammen med Märtha Louise hadde han tre døtre.

Behn har de siste årene bygget opp en stor følgerskare på sosiale medier, hvor hun deler sminkevideoer til over 90.000 følgere på Instagram og over 270.000 følgere på TikTok.

I podcasten forteller Behn at sminken ble en viktig distraksjon i sorgen.

– Det var nesten sånn «runaway space» og det tenker jeg kan være litt viktig. Å gå tilbake til noe som er din trygghet. For da mister du kanskje ikke deg selv like mye, sier hun.

Hun forteller at det tok lang tid før hun snakket om det, og at det fremdeles er vanskelig.

– En ting som er veldig vanskelig å snakke om det og sette ord på det. Da blir det enda mer ekte enn det er. Det er jo en veldig surrealistisk følelse.

– Jeg følte ikke jeg ordentlig snakket om det før flere måneder etterpå.

Kongefamilien, regjeringen og en rekke profilerte kjendiser tok et sterkt og rørende farvel med Ari Behn i 2020.

– Hvordan var det at det var i offentligheten også?

– Det var ganske vanskelig, husker jeg. Det er jo annerledes å se bilder av seg selv fra begravelsen i VG. Men igjen er det kanskje litt fint også, for han var jo en ganske offentlig person og begravelsen var jo åpen, som var litt fint. At andre kunne komme og si hadet.

Hun forteller at hun aldri hadde klart å snakke om farens dødsfall for et år siden.

– Jeg føler ikke før nå nylig at jeg ordentlig kan se tilbake og faktisk tenke på det eller snakke om det uten å knekke.

– Familien har jo stått veldig nære. Man blir jo en støtte-boble. Jeg følte at jeg hadde noen der hele tiden.

Farens bortgang har gjort at hun har satt seg mer inn i psykisk helse og at hun har blitt mer oppmerksom på folk rundt henne, forteller hun.

– Jeg er takknemlig for at tiden går videre.