VIL HJELPE: Jimmy Donaldson, kjent som MrBeast, får både ros og ris for sitt stunt.

MrBeast får kjeft for å ha hjulpet blinde

Verdens mest populære Youtuber, MrBeast, annonserte i januar at han betalte for operasjoner som ga 1000 blinde personer over hele verden synet tilbake. Det har han fått masse kjeft for.

Felles for de 1000 pasientene fra forskjellige land, er at de hadde grå stær, en sykdom som gir tåkesyn og i verste fall fører til blindhet. Tilstanden kan helbredes ved en enkel operasjon.

Jimmy Donaldson, som er 24 år gamle MrBeasts virkelige navn, fortalte om øyeoperasjonene i en video som nå er sett over 130 millioner ganger. Både leger som har operert og pasienter som har fått synet tilbake, sto frem i den åtte minutter lange videoen.

En av pasientene, Charlie, som hadde så dårlig syn at han nesten ikke klarte jobben som kasserer lenger, var en av dem. Han ble filmet da bandasjen ble tatt av, og det første han så var en plakat der det stod: Du har nettopp vunnet 100 000 kroner, skriver USA Today.

KJENT FOR Å HJELPE: Tornadoer og uvær drepte mange mennesker og ødela en rekke boliger i staten Kentucky i USA i 2021. MrBeast var klar for å hjelpe.

MrBeast har hjulpet folk og delt ut penger mange ganger før, han omtales både som filantrop og Youtuber. Tidligere har han delt ut store pengesummer til tilfeldige mennesker i nød, og han har gjenoppbygget hus til ofre for tornadoen i Kentucky.

Rett etter at videoen ble publisert, fikk MrBeast masse ros for sin medmenneskelighet og vilje til å hjelpe andre som ikke selv hadde råd eller tilgang til nødvendig operasjon.

Så eksploderte Twitter.

I en sak i TechCrunch blir MrBeasts handlinger karakterisert som såkalt «inspiration porn», der mennesker uten funksjonsnedsettelser fremstilles som helter som går til krig mot djevelskapen som kalles funksjonsnedsettelse.

«Dette er ikke gjort for å hjelpe noen med funksjonsnedsettelser, men for at funksjonsfriske skal føle seg bra, og at alle skal ville bli som dem», skriver de blant annet.

Og fortsetter:

«Problemet med å ville kurere blindhet er at det forsterker den moralske overlegenheten de funksjonsfriske har over de som har funksjonsnedsettelser.»

«Så du foretrekker at jeg ikke hjelper folk med kirurgi som kan endre livet deres, som de ønsker og har bedt om?», svarte MrBeast på anklagen.

YOUTUBER: MrBeast er kjent for sine videoer hvor han gir bort mye penger.

Lederen for det britiske blindeforbundet, Andrew Hodgson, støttet ham:

– Alle som setter søkelyset på grå stær, hvor lett det er å kurere det, og som til og med bidrar til at mange mennesker får inngrepet gjort, må vi være glade for, sier han til BBC.

Noen mente også at MrBeast utførte den gode gjerningen for å sole seg i glansen av sin egen godhet, og nærmest markedsføre hvor snill han var.

Andre påpekte at tilbudet kunne sette dem som trengte operasjonen i en vanskelig situasjon:

– En av utfordringene med videoinnhold som dette, er at det kan være dehumaniserende for dem som blir hjulpet, forklarer psykolog Andrea Bonior til USA Today. Hun mener at maktbalansen mellom en stor influencer og deltagerne blir veldig skjev, og at følelsene til de som står frem, blir kommersialisert.

Bonior påpeker at det som skiller godhet fra utnyttelse er motivet.

– Det finnes mange bevis for at folk som begår gode handlinger, kan ha forskjellige motiver for det, men det gjør det ikke nødvendigvis til en dårlig ting.

De aller fleste tilbakemeldingene på MrBeasts stunt har imidlertid vært positive.

Han gikk selv ut og forsvarte seg på Twitter, og skrev at han uansett vil fortsette å bruke penger på å hjelpe andre mennesker.