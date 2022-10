TMZ meldte at Jerry Lee Lewis (87) er død - det stemte ikke

TMZ meldte at rockelegenden som står bak sangen «Great Balls of Fire» døde onsdag i sitt hjem. Nå har de trukket meldingen.

– Jerry Lee Lewis er ikke død... som vi tidligere meldte, skriver nettavisen TMZ.

VG og andre nettaviser meldte også at rockelegenden hadde gått bort.

– Tidligere i dag ble vi fortalt av noen som hevdet de representerte Lewis at han hadde gått bort. Det viste seg ikke å stemme.

Lewis, også kjent som «The Killer» har blitt beskrevet som en pioner innenfor rockens verden.

Lewis slo for alvor igjennom i andre halvdel av 1950-tallet. I 1986 ble han medlem av rockens æresgalleri, og hans hitsingler inkluderer blant annet «Great Balls of Fire», «Breathless», «High School Confidential» og «Whole Lotta Shakin' Going On».

I 1989 ble livet hans filmatisert i filmen Great Balls of Fire! med Dennis Quad i hovedrollen.

COUNTRY: Jerry Lee Lewis skulle innlemmes i Country Music Hall of Fame i oktober men måtte stå over på grunn av helsen. Her er han avbildet i countryens æresgalleri i mai i år.

Til tross for at han er en rockeartist begynte han etter hvert å lage countrymusikk.

Tidligere i oktober skulle han innlemmes i countryens æresgalleri, men måtte stå over på grunn av helsa.

VG intervjuet for noen år siden Barbara Barnes Sims som jobbet for Sun Records, som var Lewis’ plateselskap.

Sam Phillips, som eide Sun Studios og Sun Records, mente ifølge Barbara Barnes Sims at Jerry Lee Lewis er den mest talentfulle av alle disse stjernene.

Derfor tok han det ekstra tungt da deres mestselgende artist i 1958 sto for en av rockehistoriens største skandaler.

22 år gammel giftet han seg med sin 13 år gamle tremenning, Myra. Skandalepressen gikk bananas. Konserter ble kansellert. Platesalget stupte.

– Ikke lenge før dette hadde Sam mistet Johnny Cash og Carl Perkins til Columbia Records. Når hans største stjerne, som vi jobbet så hardt for at skulle få suksess, så ble innblandet i denne skandalen mistet Sam noe av gleden over å oppdage nye talenter, forklarer Barnes Sims, som legger til at hun aldri hadde satt pengene sine på at han var den av Suns stjerner som skulle leve lengst.

Dette ble på mange måter begynnelsen på slutten for Sun Records.

Rettelse: VG siterte TMZ på at rockepioneren Jerry Lee Lewis var død. TMZ trakk senere meldingen og skrev at opplysningene ikke stemte. Feilen ble endret klokken 23.50 26.10.22