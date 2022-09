GUDSTJENESTE: Kong Charles og dronning Camilla på vei inn i Llandaff Cathedral i Cardiff fredag.

Kong Charles og dronning Camilla fløy til Wales

Kong Charles og dronning Camilla fløy med helikopter fra Gloucestershire til Cardiff fredag for en minnestund i Llandaff-katedralen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den britiske kongefamilien har travle dager før begravelsen til dronning Elizabeth førstkommende mandag. Gudstjenester, minnemarkeringer, kisteskue og annet står på programmet.

Fredag formiddag tok kong Charles (73) og dronning Camilla (75) altså et flytur for å overvære en minnestund med bønn og fordypning over den avdøde dronningens liv i Llandaff Cathedral i Cardiff.

HILSTE PÅ FREMMØTTE Kong Charles og Camilla utenfor katedralen, deriblant domprost Michael Komor.

Til stede er også Storbritannias nye statsminister, Liz Truss (47).

Den alvorlige setting til tross, både kongen og dronningen så ut til å være blide og muntre utenfor den store kirken.

Senere fredag skal kongen og dronningen besøke det walisiske parlamentet og Cardiff Castle, melder Sky News.

HÅND I HÅND: Dronning Camilla og kong Charles inne i katedralen.

Kong Charles hadde tittelen prinsen av Wales frem til han nå tok over som monark etter sin mor.

Nå er det eldstesønnen, prins William (40), som bærer tittelen prinsen av Wales – mens hans kone Kate (40) nå er prinsessen av Wales.

STATSMINISTER: Lis Truss utenfor katedralen i Cardiff fredag.

Kong Charles kunngjorde dagen etter sin mors død at han innførte kongelig sørgeperiode frem til syv dager etter begravelsen.

Under en kongelig sørgeperiode vil det britiske flagget henge på halv stang ved kongelige residenser, offentlige bygg, militære installasjoner og britiske postkontor i utlandet.

Kongefamilien vil kunne utføre plikter som er passende til sørgeperioden, og bruke sørgebånd der det passer seg, ifølge det britiske kongehuset.

Dronningens kiste har siden torsdag stått utstilt i Westminster Hall, så folket kan ta farvel med henne. der skal den stå frem til mandag morgen: