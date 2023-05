HEVDER SEG JAKTET PÅ: Prins Harry og hans kone hertuginne Meghan.

Harry og Meghan forlanger paparazzi-bilder – får blankt avslag

Ber om å få utlevert bilder fra den påståtte biljakten i New York fra bildebyrået Backgrid.

I et brev som skal være sendt fra parets representanter til Backgrid, heter det angivelig:

«Vi krever herved at Backgrid umiddelbart gir oss kopier av alle bilder, videoer og/eller filmer tatt i går kveld av frilansfotografene etter at paret forlot arrangementet og i løpet av de påfølgende timene.»

Dette etter at prins Harry og hertuginne Meghan har hevdet seg forfulgt av paparazzifotografer i to timer, midt i New York.

Svaret fra Backgrids advokat, gjengitt av blant andre TMZ og Sky News, sparer ikke på konstitusjonelle sleivspark:

«I Amerika, som dere sikkert er klare over, tilhører eiendom eieren: Tredjeparter kan ikke bare kreve at den blir gitt til dem, slik konger kanskje kan gjøre», heter det der.

Og videre:

«Kanskje du burde sette deg ned med klienten din og gi beskjed om at hans engelske, kongelig privilegerte regler for å kreve at borgerskapet overlater eiendommen sin til kongedømmet ble avvist av dette landet for lenge siden. Vi støtter våre landsfedre.»