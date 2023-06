INFLUENSER: Tate er tidligere bokser. Nå er han mest kjent som kanskje verdenes mest kontroversielle influenser.

Andrew Tate: Avviser alle anklager

Andrew Tate (36) er anklaget for menneskehandel og voldtekt. Nå snakker han ut i et intervju for første gang etter pågripelsen.

29. desember i fjor ble brødrene Andrew og Tristan Tate varetektsfengslet i Romania, mistenkt for menneskehandel, voldtekt og for å ha dannet en organisert kriminell gruppe.

Tre måneder senere ble de løslatt fra varetektsfengsling og plassert i husarrest i Romania.

Nå gjør den kontroversielle influenseren sitt første intervju etter pågripelsen, og det er med BBC.

Tate har fått mye oppmerksomhet for sine omstridte synspunkt på seksuelle overgrep, trakassering og kvinner.

I intervjuet blir Tate spurt om han mener hans kontroversielle kvinnesyn kan være skadelig for unge mennesker. Tate sier at han har handler under instruksjoner fra Gud om å gjøre gode ting.

Tate har også blitt beskyldt fra organisasjoner for økende voldshendelser mot jenter og trakassering mot kvinnelige lærere.

– Jeg har aldri noen gang oppmuntret en elev til å angripe en lærer, mann eller kvinne, sier han i intervjuet.

Han mener derimot at flere av kommentarene hans var ment som vitser eller har blitt tatt ut av kontekst.

– Jeg vet ikke om du forstår hva sarkasme er. Jeg vet ikke om du forstår hva kontekst er. Jeg vet ikke om du forstår hva satirisk innhold er, sier Tate i intervjuet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post