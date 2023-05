COVERSTORY: René Andersen varmet opp for Tina Turner under fem konserter i 1996. Dette er omtalen i VG, 14. juni.

René varmet opp for Tina Turner: − Sympatisk og jordnær

René Andersen fikk varme opp for Tina Turner fem ganger i Oslo Spektrum. – Hun var veldig sympatisk og jordnær.

Onsdag kveld ble det kjent at en av verdens største artister Tina Turner er død. Hun ble 83 år gammel.

– Det er forferdelig tragisk, sier artisten Odd René Andersen (54).

Han jobbet med Turner under konsertene hun holdt i Oslo Spektrum i 1996.

– Jeg varmet opp for henne, i første omgang, i tre konserter. Men det var så populært at de la på to konserter til, så jeg fikk varme opp for henne to ganger til, forteller han.

Han startet som vokalist i bandet Dream Police, men er mest kjent for soloalbumene «Break of dawn» (1995) og «Good company» (1996) under artistnavnet René Andersen.

MØTTE TINA: Rene Andersen varmet opp for Tina Turner under fem konserter i 1996.

René forteller at han fikk et spesielt møte med stjernen.

– Etter at vi hadde spilt et par konserter, ble jeg invitert med ned i garderoben hennes. Vi satt der og pratet i en times tid før en av konsertene.

VG skrev at Tina Turner holdt «milelang avstand til norsk presse og har ikke gitt noen intervjuer». Men René ville hun prate med.

Åpen om fortiden

Hun fortalte han at hun hadde hørt på et av oppvarmingsnumrene og sa hun likte musikken veldig godt, husker Andersen.

– Vi pratet om musikk og livet. Jeg husker henne som veldig sympatisk og jordnær. Hun tok seg god tid.

I samtalen pratet hun mye om familien sin, forteller Andersen.

– Hun var veldig åpen om sin fortid og synes det var tungt å være borte fra barna sine.

– Jeg ble veldig forbauset over hvordan hun ble forvandlet fra en vanlig eldre dame til rockedronninga på scenen litt senere.

Terningkast 6

Andersen hadde ikke kontakt med Tina Turner etter 1996, men han husker VG-oppslaget som ble publisert i forbindelse med konsertene de holdt sommeren 1996.

– Jeg husker den VG-saken veldig godt. Jeg snakket om at jeg ble veldig satt ut av hvor sjenerøs hun var, sier Andersen.

Tittelen på Rampelys-coveret var «Skrøt av René», med et stort bilde av René med stjernen.

Hun fikk forøvrig terningkast 6 av VGs anmelder etter en av disse konsertene. «Simply the best», var hans dom.

I senere år har Andersen flere ganger deltatt i Ivar Dyrhaugs «Beat for beat». Han har også vært fast vokalist i Dan Børge Akerøs «Den store klassefesten».