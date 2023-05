RØPER BABY-PLAN: Isabel Raad (29) undersøker mulighetene for assistert befruktning i Danmark.

Isabel Raad: − Vil ha barn

Influenceren har booket konsultasjon for spermdonasjon i Danmark.

Influencer, gründer og TV-profil Isabel Raad (29) røper baby-planene på en Instagram-story søndag kveld:

– Jeg må jo bare bli mamma snart, sier hun til sine 340.000 følgere.

Raad forteller at hun undersøker mulighetene for assistert befruktning assistert befruktningAssistert befruktning er befruktning som skjer utenfor kroppen eller ved inseminasjon. Dette er blitt en vanlig måte å hjelpe ufrivillig barnløse til å bli foreldre. Kilde: Store norske leksikon..

– Jeg har da booket en konsultasjon med denne spermdonorklinikken i København, fortsetter hun.

TV 2 omtalte saken først.

PROFIL: Isabel Raad deler om datinglivet sitt, men er for tiden singel.

Raad understreker at hun ikke ønsker å få barn helt ennå:

– Nei, jeg skal ikke bli gravid nå. Jeg vet at akkurat nå er jeg i en «jeg hater menn»-fase, så nei, jeg skal ikke forhaste meg i det nå, sier hun.

– Men jeg vil ha baby om maks to år!

Raad ble kjent som deltager i «Paradise Hotel» og har tidligere hatt sin egen TV-serie på TV 2.

– Jeg vil bare sette meg inn i det. Alle tror jeg overdriver, men jeg overdriver ikke! Jo, kanskje litt, men dere skjønner, jeg vil bare vite, sier hun til Instagram-følgerne sine.

I mars meldte influenceren at hun skal selge leiligheten for å flytte til utlandet.

I tillegg fortalte Raad at hun har signert kontrakt for et nytt TV-program.

Også i mai 2021 meldte Raad om flytting til utlandet. Den gangen flyttet hun til Spania med sin daværende britiske kjæreste Jack Beaumont, for en tremånedersperiode.

I august i fjor ble det kjent at paret hadde gjort det slutt.

Siden den gang har hun hintet om en ny britisk flørt, men i senere tid har hun slått fast at hun er singel.