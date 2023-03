Anita Thallaug er død

MGP-sangeren ble 85 år gammel.

Skuespiller og sanger Anita Thallaug er har gått bort. Det bekrefter barnebarnet Rasmus, bedre kjent som artist Rasmus Thall, til Dagbladet tirsdag.

Thall har også omtalt dødsfallet på sin Instagram-konto.

Thallaug har deltatt i Melodi Grand Prix syv ganger. I 1963 representerte hun Norge i Eurovision Song Contest med sangen «solverv». Det endte med Norges første sisteplass i Eurovision, delt med Sverige, Finland og Nederland.

Tidligere i år deltok også barnebarnet i MGP, med låten «Tresko». For Rasmus er det viktig å hedre mormoren.

– Det er viktig for meg å hedre hennes liv og hun har vært grunnen til at jeg driver med musikk. Hun har vært elsket og hatt et hjerte fullt av kjærlighet, sier Rasmus Thall til Dagbladet.

– Alle i familien er veldig lei oss, men det var naturlig og hun har hatt et langt og innholdsrikt liv og gjort veldig mye i underholdningsbransjen.

Som syvåring debuterte Thallaug som skuespiller i en barnrevy av Leif Juster. Hun har også spilt i en rekke filmer, og var stemmen til Alice i den første norske versjonen av «Alice i Eventyrland».

I 1957 ble hun den første norske skuespillerinnen som viste seg naken på film. Det skjedde i den amerikanske filmen «Blondine i Fare».

I 1978 ga hun ut en selvbiografi, hvor hun blant annet skrev om hvordan personlige problemer førte til at hun trakk seg tilbake fra rampelyset på 1960-tallet.

Ifølge Store norske leksikon vendte hun tilbake som sanger i 1988. Ti år senere ga hun ut soloplaten «Me and my Friends».

Anita Thallaug er søsteren til operasangeren Edith Thallaug-Benczy.

