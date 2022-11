BITTER OG FORVIRRET: Dronning Elizabeth (Imelda Staunton) skjønner ikke hvorfor ingen i den britiske kongefamilien er med i Maskorama.

TV-anmeldelse «The Crown» sesong 5: Dronningens såpe

Etter fire dramatisk gode sesonger har «The Crown» mer lyst til å være såpeserie.



«The Crown», sesong 5

Amerikansk/britisk dramaserie i 10 deler

Med: Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville

Dominic West, Elizabeth Debicki m.fl.

Serieskaper: Peter Morgan

Alle episodene tilgjengelig på Netflix onsdag 9. november

– Jeg er glad i deg, sier prinsesse Margaret (Lesley Manville) til dronning Elizabeth (Imelda Staunton) mot slutten av en episode.

– Jeg er glad i deg også, svarer den britiske dronningen.

– Dette var fryktelig, svarer søsteren umiddelbart. – La oss aldri være så middelklasse igjen.

Ingen fare for det. Middelklassen, arbeiderklassen og andre vanlige folk er fullstendig fraværende når Peter Morgans gigantprosjekt om dronning Elizabeths regjeringstid setter i gang med sluttspurten.

Middelmådigheter i manus er det derimot mye av. En like lekker innpakking klarer ikke å skjule at både tempo og innhold er uttværet, seigt og ganske såpete.

Det forfallende kongeskipet Britannia brukes som overtydelig bilde på kongehusets tilstand og forfall. Brannen i Windsor Castle like så. De kunne like gjerne vært brukt som bilder på serien. «The Crown» har hittil vært ganske finslipt drama, før det her på oppløpssiden virker å snuble i sin egen fortelling.

PRINS MCNULTY: Prins Charles (Dominic West) er så lei av å være på livets venterom at han satser som politi i Baltimore i stedet.

Behovet for drama overgått virkeligheten, slik at dronningens «Annus horribilis»-tale beholder meningen, men har helt andre ord. Hvordan man skal håndtere den forestående katastrofen med Dodi Al-Fayed og prinsesse Diana virker å ha vært en annen utfordring.

Det er også skuespillernes utfordring. Samtlige er igjen generasjonsbyttet. De fleste like vellykket som sist. Skuespillerlegendene Imelda Staunton og Jonathan Pryce kjenner på tidens gang som henholdsvis emosjonelt klønete dronning og hestekjerre-entusiastisk Prins Philip.

Alltid strålende Elizabeth Debicki («Tenet») gjør folkets prinsesse så nær likt at det nesten virker parodisk. Dianas funksjon som den morsomme, villfarne, levende og ikke minst utstøtte har tydeligvis vært opplevd så sentral for å forstå fortellingen at manus vennlig toner ned at BBCs journalist bevisst lurte henne til å stille opp i TV-intervjuet i 1995.

DI OG MOUMOU: Folkets prinsesse, Diana (Elizabeth Debicki) og folkets milliardær, Mohammed Al-Fayed (Amir El-Masry) finner sammen i utenforskapet.

Etter noe som må ha vært en ekte blind audition har Dominic West («The Wire») fått rollen som Prins Charles. Uten at det er noe som helst hverken visuell eller kroppslig likhet med de to.

Håret er ganske likt, det skal de ha.

West gjør Charles som rojal incel. Bitter levemann med hjerte for endring og knusktørre ordspill, så lenge begge deler gagner ham selv. Systemet -altså moren – har skylden for at tilværelsen hans er et evig venterom

Generelt sliter «The Crown» her med eget venterom. Denne dysfunksjonelle familien og institusjonens skjebne som skrekkblandet frydefull underholdning trekkes for mye ut, for å – forhåpentligvis – kunne runde smartere av i neste og siste sesong.

Sånn sett er tiden bedre brukt på å reflektere over hvordan den britiske Kronen hadde fremstått om Dronning Elizabeth II hadde innsett hvordan utfordringene i familien fremsto for middelklassen like godt som kong Harald V.