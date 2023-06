SNART PÅ SKJERMEN: Fire av Norges største influencere stiller opp i ny TV-serie. Anniken Jørgensen (f.v.), Nora Haukland, Sophie Elise Isachsen og Isabel Raad. Foto: Espen Solli / Handout / Prime video

Amazon taus om Sophie Elises Instagram-bilde med Nora Haukland

Nora Haukland (26) var taus om Instagram-bildet som skapte storm, og hvor hun holdt en pose med noe hvitt i. Nå bretter hun ut privatlivet i en ny realityserie.

På bildet poserer Sophie Elise Isachsen (28) og Nora Haukland foran et speil. I hånden holder sistnevnte en liten gjennomsiktig pose med noe hvitt i.

Bildet ble postet på Sophie Elises Instagram i februar, men ble raskt fjernet. Det skapte likevel debatt og storm.

I denne tidsperioden ba VG flere ganger Haukland om en kommentar. Men Haukland har vært taus om bildet, og aldri kommentert saken offentlig.

Mandag ble det kjent at hun til høsten er aktuell med TV-serien «Girls of Oslo» sammen med nettopp Sophie Elise. I tillegg til Isabel Raad (29) og Anniken Jørgensen (26). Serien «Girls of Oslo» vil gi publikum en innsikt i de «ekstraordinære livene til fire av Norges største influencere», opplyste Prime Video i en pressemelding mandag.

Amazons strømmetjeneste skriver også at serien kommer til høsten.

«Følg med på oppturer og nedturer for disse sterke kvinnene mens de navigerer seg i mote-, skjønnhets- og sosiale medier-verden», heter det videre i meldingen.

Sophie Elise og Nora Haukland på Instagram-bildet som førte til mye oppmerksomhet.

VG har sendt flere spørsmål til Prime Video og spurt om bildet vil bli et tema i serien, om deres vurderinger for å ha med Haukland i serien, om Prime Video har diskutert denne saken – og om hva de tenker om hendelsen.

I en e-post til VG skriver rådgiver Tina Aleksandria Hansen i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese, som jobber for strømmetjenesten i Norge, følgende:

– Det er fremdeles tidlig i prosessen for «Girls of Oslo», og filming pågår akkurat nå. Vi vil arrangere intervjuer nærmere lanseringen og vil ha flere detaljer å dele i løpet av høsten. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det skulle være noe i mellomtiden.

– Vi ønsker for øyeblikket ikke å kommentere denne hendelsen, legger hun til.

I forbindelse med den nye serien har VG også sendt følgende spørsmål til Haukland:

Hvilke vurderinger har du gjort rundt det å stille opp med ditt privatliv i en TV-serie

Kommer det mye omtalte bildet av deg og Sophie Elise fra tidligere i år til å bli et tema for serien? Kommer du til å uttale deg om bildet i serien?

Ønsker du å kommenterer bilde-saken til VG nå?

Hva var i posen?

Hun har ikke ønsket å gi noen kommentar til denne saken.

De fire influencerne har hintet mye om nytt TV-konsept i sosiale medier den siste tiden.

I juni ankom jentene den store Elle-festen sammen, og ble fulgt av et TV-team.

– Det er ikke vits i å skjule at vi i holder på å filme til et eller annet, men hva det er får dere vente og se, sa Haukland til VG på den gule løperen.

Det var i slutten av februar at Sophie Elise for første gang uttalte seg om bildet. På Instagram understrekte hun at bildet aldri skulle ha blitt lagt ut.

– Det er ikke synd på meg. Dette var min feil. Mest av alt er jeg lei meg overfor alle jeg har skuffet, skrev hun blant annet.

Mandag ble også en episode av «Sommer på P2» med Sophie Elise som gjest publisert i NRKs nettspiller. Her forteller hun utførlig om sjokket hun fikk etter det mye omtalte Instagram-bildet der Haukland holder en liten pose med noe hvitt.

– Dette har jeg aldri snakket offentlig om før, og fordi det ikke handler om bare meg, velger jeg mine ord med omhu. Et bilde av meg og en venninne som tok en selfie ble postet ved en feiltagelse, sier hun i podkasten «Sommer i P2».

Hun sier imidlertid ikke hva posen inneholdt.

– Hun holdt en liten pose med noe hvitt i hånden, og jeg skrev at livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen. Jeg avpubliserte bildet så fort jeg skjønte hva det kunne bli tolket som, men det var for sent. Bildet var blitt fanget opp og delt og var blitt omtalt om og om og om igjen

NRK varslet blant annet at de ville ha «grundig prat» med Sophie Elise – noe som senere endte med at NRK avsluttet podkastsamarbeidet med influenceren.