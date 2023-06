Beyonce og ektemannen Jay-Z var medeiere i norske Tidal fra 2015 til 2021.

Økokrim henlegger sak om manipulerte Beyonce-tall

Saken har vært under etterforskning i nesten fem år.

Økokrim henlegger etterforskningen av manipulerte lyttertall i Tidal.

Strømmetjenesten har sine røtter i Norge, hvor store deler av staben fortsatt jobber, men er i dag eid av det store amerikanske selskapet Square.

Fra 2015 til 2021 var selskapet eid av en sammenslutning artister med Jay-Z i front.

– Basert på en overordnet vurdering har Økokrim kommet til at bevisene ikke er tilstrekkelige til å fortsette etterforskningen, skriver politiadvokat Elisabeth Harbo-Lervik.

Hun viser til kravet om Økokrim må mene at skyld kan bevises utover en rimelig tvil for at en sak skal tas i retten. Saken henlegges derfor på bevisets stilling bevisets stillingAt en sak henlegges på bevisets stilling betyr at etterforskerne mener de ikke har fellende beviser. Det skiller seg fra henleggelsen «intet straffbart forhold bevist», hvor man mener etterforskningen har bevist at det ikke har skjedd noe ulovlig. I begge tilfeller skal en siktet eller mistenkt anses som uskyldig..

Store albumslipp

Manipuleringen av lyttertall skjedde i 2016, i forbindelse med to store plateslipp:

«The Life of Pablo» fra Kanye West og «Lemonade» fra Beyonce.

Beyonce og Kanye West var den gang blant medeierne i Tidal, men det er ikke kommet frem informasjon som tilsier at de to var kjent med manipuleringen.

Albummene var i korte perioder kun å finne på Tidal, en strategi strømmetjenesten forsøkte å bruke for å ta igjen de større konkurrentene Spotify og Apple Music.

De to albumene ble lenge antatt å ha slått flere rekorder for strømmetall.

Manipuleringen av lyttertallene ble først kjent da Dagens Næringsliv i 2018 skrev at det var lagt til mer enn 320 millioner ekstra avspillinger på albummene.

Tidals ledelse endret forklaring om hva som hadde skjedd flere ganger, før de i 2020 sa at tallene var blitt endret, men ifølge selskapet som følge av en teknisk feil.