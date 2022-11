AVLYSER: Lavt billettsalg gjør at flere norske artister avlyser julekonsertene sine.

Bettan avlyser julekonsert i Selbu

Blant artistene som har avlyst julekonserter er Elisabeth «Bettan» Andreassen og Are Hembre, skriver TV 2.

Som en del av årets juleturné, som finner sted i Trøndelag, skulle Elisabeth «Bettan» Andreassen og Are Hembre hatt konsert i Selbu kirke 2. desember. Denne er avlyst, grunnet labert billettsalg, skriver kanalen.

Selv om den planlagte konserten er avlyst tar ikke Andreassen det så altfor tungt.

– Vi merker litt av det alle nå. Men vi har tre fulle hus på Britannia Palmehaven, så vi er så fornøyde. Jeg har holdt på i 40 år, så jeg tenker ikke så mye på dette, sier hun til TV 2.

Det var Nea Radio som først meldte om saken.

Andreassen og Hembre er ikke alene om å være rammet av labert forhåndssalg på enkelte konserter, skriver TV 2. To av de kommende julekonsertene til Herborg Kråkevik, i henholdsvis Kristiansund og Drammen, er også avlyst.

Hun skulle etter planen ha en konsert i Kristiansund og en i Drammen.

Grappa Musikkforlag sier til kanalen at det er synd at de har måttet avlyse to av konsertene.

– Vi er naturlig nok lei oss for at vi måtte avlyse to konserter, men vi kjenner oss samtidig heldige. Det gir oss muligheten til å bruke energien på de 14 resterende julekonsertene med Herborg Kråkevik, og her om dagen hadde vi en overfylt Ålesund kirke, som dessuten ble utsolgt ganske fort, sier Desirée Molstad Myrvold i Grappa til TV 2.