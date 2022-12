INFLUENCER: Sophie Elise Isachsen.

Skattelistene 2021: Sophie Elise økte med over 4,6 millioner

Flere av Norges influencere fikk en markant økning i inntektene sine i fjor.

Ligningstallene for 2021 ble klare onsdag morgen. Den viser store inntektsforskjeller blant landets største influencere.

Sophie Elise Isachsen hadde i 2021 en inntekt på 7.232.586. Det er en økning med over 4,6 millioner kroner fra året før.

Isachsen plasserer seg som nummer tre på listen over influencerne som tjener mest i Norge. Rett over henne er treningsprofil og programleder Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand - som også hadde en god økning fra året før.

NUMMER TO: Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand tjente i 2021 over 7,8 millioner kroner.

Vasstrand øker inntektene med over 3,5 millioner kroner og ender på en inntekt på 7.813.543 kroner.

Julie Varner (29) er den som topper influencer-oversikten med over 32 millioner kroner. Hun er datter av Petter Varner som eier Varner-gruppen med broren sin Joakim Varner, og toppet også listen i fjor.

PÅ TOPP: Julie Varner på Elle-galla i år.

Isachsen, Vasstrand og Varner, er ikke de eneste som kan smile for et godt økonomisk år i 2021. Ligningstallene viser at flere av Norges influencere økte inntektene sine.

VGTV-profil Morten Hegseth økte inntektene med over 4,3 millioner kroner og ender på 6.422.281 kroner i inntekt i 2021. Isabel Raad tjente over 3,9 millioner kroner i fjor - en økning på over 1,5 millioner.

Også Eveline Karlsen øker inntektene fra 935.000 kroner i 2020 til til 1.615.831 fjor. Martine Lunde dobler inntektene sine fra 2020, og lander på over 2,3 millioner kroner i 2021.

