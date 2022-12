DREPT: Kirshnik Khari Ball, bedre kjent som rapperen Takeoff fra gruppen Migos, ble 28 år gammel.

Rapper Takeoff ble skutt og drept – mistenkt arrestert

Mistenkte for drapet på rapperen Takeoff har blitt arrestert og tiltalt.

Det skriver Deadline.

1. november ble Kirshnik Khari Ball (28), kjent under artistaliaset Takeoff i den storselgende rapgruppen Migos, skutt og drept. To andre ble også skadet i skytingen.

En representant for rapperen bekreftet dødsfallet overfor AP, som skrev at han ble skutt utenfor en bowlinghall i sørstatsbyen Houston i Texas.

Nå er en person arrestert og tiltalt for drapet.

Den mistenkte ble arrestert i Houston i går kveld, ifølge politisjef Troy Finner i Houston. En annen mann ble siktet for ulovlig bæring av våpen i forbindelse med hendelsen 1. november.

Under en pressekonferanse takker politisjefen Takeoffs familie for deres tålmodighet under etterforskningen, ifølge Deadline. Han sier også om rapperen:

«Vi mistet en god mann. Jeg hadde ikke gleden av å møte ham, men alle, hundrevis av mennesker snakket om hvilket flott individ han var.»

HIP HOP-STJERNER: Migos. Fra venstre: Takeoff, Offset og Quavo, her avbildet i 2019.

Troy Finner har tidligere sagt at politiet ikke trodde Takeoff var «involvert i noe kriminelt på tidspunktet» for skytingen. Det skal ha brutt ut en krangel på den private festen i en bowlinghall der minst 40 personer var til stede.

Under dagens pressekonferanse beskrev politiet Takeoff som en «uskyldig tilskuer» til skytingen.

Trioen Migos har vært blant USAs største hip hop-artister de siste årene.

Det mest kjente medlemmet i Migos er Kiari Kendrell Cephus, kjent under aliaset Offset og gift med rapstjernen Cardi B.

Migos ble startet i 2008, og har vært noe av et familieforetak. Takeoff var Quavos nevø, mens Quavo og Offset er fettere.

I 2017 spilte trioen på Øyafestivalen, og ble hyllet av VGs anmelder.