TILBAKE: Neste sommer er Mads Ousdal tilbake både i og ved Gålåvannet i rollen som Peer Gynt.

Mads Ousdal fra Wisting til Peer Gynt

Mange kjenner han best som Nils Hammer i TV-serien «Wisting». Men neste sommer er Mads Ousdal tilbake som Peer Gynt på Gålå – uten Hammer-barten.

Kortversjonen Skuespilleren Mads Ousdal, kjent fra TV-serien Wisting, vil returnere som Peer Gynt på Gålå til neste sommer. Men samboeren hans Heidi Ruud Ellingsen som tidligere har spilt Solveig kommer ikke tilbake i den rollen.

Ousdal har tidligere spilt Peer Gynt på Gålå i 2014, 2015 og 2016, med Erik Ulfsby som regissør. Vis mer

Men samboer Heidi Ruud Ellingsen skal neppe spille Solveig denne gangen.

– Nei, hun har ventet lenge nok, men kanskje i en annen rolle, sier Mads Ousdal til VG.

Han har et nært forhold til friluftsscenen på Gålå etter å ha spilt Peer Gynt i 2014, 2015 og 2016. Som tidligere er det Erik Ulfsby som også har ansvaret for regi av neste års forestilling.

SOLVEIG OG PEER: Heidi Ruud Ellingsen og Mads Ousdal i Peer Gynt sommeren 2014. Høsten 2015 bekreftet de at de var blitt et par.

– Det var på Gålå Heidi og jeg ble kjent og etter hvert kjærester, forteller Mads Ousdal.

Men for Ruud Ellingsen ble det bare to sesonger som Solveig. For sommeren 2016 var hun gravid med skuespiller-parets første felles barn.

– Da var graviditeten kommet såpass langt at det sikkerhetsmessig ble vurdert dit hen at jeg ikke skulle spille, fortalte hun den gang til GD.

I dag har paret to sønner sammen, Abel (6) og Johannes (3).

Siden 2017 har det bare blitt satt opp to sesonger av samme Peer Gynt forestilling på Gålå. På grunn av flommen og uværet ble fem av åtte forestillinger av den siste sesongen med Aksel Hennie som Peer Gynt avlyst denne sommeren.

UTEN BART: Mads Ousdal forsikrer at det blir Peer Gynt uten Hammer-barten fra Wisting-serien.

– Jeg gleder meg til å spille Peer Gynt og det er en ære å bli invitert opp til Gålå igjen, sier Ousdal.

«Det er en røff og utagerende Peer Gynt som møter oss i denne forestillingen der, dikt og forbannet løgn spiller på lag med spektakulære scener og vakker natur», skrev VGs anmelder i 2014 og ga forestillingen terningkast fem.

– Neste års Peer Gynt blir ingen kopi av de tre tidligere forestillingene. Det blir en ny forestilling bygget på de gamle. Blant annet håper vi at selve scenen vi spiller på kan endres slik at vi kommer nærmere stranden og Gålåvannet, fortsetter Mads Ousdal.

KRAFTPRØVE: Tre måneder brukte Mads Ousdal til å trene seg opp til Peer Gynt i 2014. – Nå trenger jeg nok et helt år, sier han.

Men ikke nok med det, skuespilleren er også klar på at han må bruke mye tid til å trene seg opp igjen til rollen som Peer Gynt neste år. Han er jo tross alt blitt ti år eldre og som VGs anmelder skrev i 2014:

«Fra første anslag viser Mads Ousdal en Peer Gynt med sterke krefter som driver han i ymse retninger. Det er som han rent fysisk forsøker å slå i hjel sine indre demoner».

PEER GYNT TREKLØVER: Kunstnerisk leder for Peer Gynt, Ellen Horn, flankert av regissør Erik Ulfsby og Mads Ousdal, alias Peer Gynt.

– Den gang trengte jeg kanskje tre måneder på å trene meg opp. Nå trenger jeg nok et helt år, sier Mads Ousdal.