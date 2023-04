KONTROVERSIELL: Dylan Mulvaney startet som TikToker for bare et drøyt år siden, men har i løpet av denne tiden skapt kontroverser som skaper sterke reaksjoner, negative som positive, på begge sider av det amerikanske samfunnet.

Raser mot trans-influencer

Den transkjønnede influenceren Dylan Mulvaney (26) befinner seg i sentrum av en opphetet debatt som har preget kjendis-USA den siste måneden. Det hele startet på TikTok.

Under pandemien ble Dylan Mulvaney som mange andre skuespillere arbeidsløs. Derfor lastet hun ned TikTok-appen og begynte å sende ut daglige poster der hun i detalj fortalte og dokumentere sitt eget kjønnsskifte under tittelen «Days Of Girlhood».

Det tok helt av. Bare ett år senere har Dylan Mulvaney 10,8 millioner følgere på TikTok og 444 millioner likes. I oktober i fjor diskuterte hun trans-rettigheter med selveste Joe Biden, noe som fikk høyreradikale krefter i USA til å reagere sterkt.

Det er i dag flere amerikanske delstater med republikansk flertall som jobber mot både å hindre at transkjønnede får delta i blant annet idrett og for å nekte dragartister å opptre på offentlige steder.

Reklame for Bud Light

Tidligere denne måneden gikk raseriet over fra Mulvaney til hennes sponsorer, etter at hun dukket opp i en reklame for Bud Light som produseres av selskapet Anheuser-Busch.

Da rant ølet over for flere.

Kid Rock (52). Den notoriske urokråka tok til sosiale medier og postet en video der han skjøt i filler flere kasser med Bud Light.

Ted Nugent (74). Den aldrende rock-stjernen, også tidligere kjent for sine høyreradikale uttalelser, var nådeløs.

– Dette er sammendraget av kulturell berøvelse i en tsunami av kulturell berøvelse, sa Nugent, ifølge Billboard, og applauderte samtidig Kid Rocks metaforiske avliving av Anheuser-Busch.

Travis Tritt (60). Countrystjernen utbasunerte på Twitter at han kommer til å fjerne produkter fra Anheuser-Busch fra konsert-rideren sin i fremtiden.

Og apropos sterke saker; Tritt var heller ikke imponert over at Jack Daniel’s sponser den kjente dragartisten Ru Pauls kommende sommershow ...

Ikke noe nytt

Selv om flere nå lar seg hisse opp over det de kaller en ny «woke wokeWoke er en betegnelse på en tilstand av kritisk årvåkenhet og motstand mot særlig rasisme og diskriminering av minoriteter. En person kan dermed være woke dersom vedkommende er opptatt av identitetspolitikk og av å være politisk korrekt, og spesielt om vedkommende reagerer negativt på tilstander, handlinger og ytringer som rammer minoriteter særlig hardt (Kilde: SNL).»-retning fra øl-selskapet, så er deres samarbeid med LHBT-bevegelsen ikke noe nytt.

Allerede i 1995 hadde de annonser som inkluderte homofile i magasiner og tidskrifter rettet mot et skeiv publikum. Samme år donerte de også penger til organisasjoner som arbeidet mot hiv-smitte.

Senere har også øl-produsenten vært sponsor for flere Pride-arrangementer og støttet skeive organisasjoner.

Likevel har de også nylig møtt motstand fra LHBT-organisasjoner. Som i 2021, da organisasjonen Stonewall Inn hellet ut øl på gaten, i protest over at selskapet donerte store summer til «anti-LHBT»-politikere.

TIDLIG UTE: Bud Light med reklame under Pride i 1998.

Får også støtte

Situasjonen til både dragartister og transpersoner generelt i USA ser ut til å ha forverret seg foran årets Pride-sommer, noe som flere store artister offentlig har gått ut mot.

– Drag er ikke kriminelt. Kjønnsaksepterende helseomsorg, inkludert våre unge, er en nødvendighet, har Paradores vokalist, Hayley Williams (34), skrevet på sine sosiale medier.

Ariana Grande (29) var ikke snau da staten Tennessee bannlyste dragshow.

– Men likevel kan nazistene og KKK (Ku Klux Klan, red.anm.) holde sine møter og protester der. Ta en veldig lang pause og la det synke inn, skrev hun på Instagram Stories.

Skuespillerekteparet Kevin Bacon (64) og Kyra Sedgwick (57) er de siste som har meldt seg på i støttekampanjen. I et nylig Instagram-innlegg danser de til Taylor Swifts «Karma» med en klar beskjed:

«Dragforbud er dårlig karma. Akkurat nå trenger dragartister og LGBTQIA+-samfunnet vår hjelp!»

