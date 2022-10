Khloé Kardashian deler svulst-nyhet: − Jeg var heldig

Den kjente reality-personligheten skriver på Instagram at hun har operert bort en svulst i ansiktet.

– Jeg har sett flere historier spre seg om bandasjen i ansiktet, hvor noen av dere har lurt på hvorfor jeg har hatt den på de siste ukene.

Slik starter Khloé Kardashian (38) innlegget på sin Instagram-story, hvor hun åpent forteller om svulsten hun oppdaget for noen måneder siden.

– Etter jeg la merke til en liten klump i fjeset som jeg antok var noe så lite som en kvise, bestemte jeg meg for å få en biopsi syv måneder etter jeg innså at den ikke gikk bort, skriver hun, sammen med et bilde av svulsten på kinnet.

– Et par dager senere, ble jeg fortalt at jeg måtte opereres umiddelbart for å fjerne en svulst i ansiktet.

ÅPEN OM SVULSTEN: På sin Instagram-story, viser Khloé Kardashian hvordan svulsten i ansiktet så ut før den ble fjernet.

– Evig takknemlig

Hun legger til at legene fikk fjernet alt, og at alle prøvene hennes er fine. Kardashian retter også en takk til legene:

– Takk til mine utrolige leger! Garth, jeg er så takknemlig for deg. Jeg vet hvor lite du ville kutte i ansiktet mitt, men du gjorde det for å beskytte meg, skriver hun.

– Jeg er så takknemlig for at vi tok tak i dette dette tidlig. Jeg var heldig, og alt jeg har er et arr å fortelle en historie med. De fleste er ikke så heldig som meg, og jeg er evig takknemlig.

Hadde hudkreft

Reality-profilen skriver at hun deler historien for å minne andre på at de må sjekke seg.

Kardashian har tidligere vært åpen om da hun ble diagnostisert med hudkreft som 19-åring.

– Som 19-åring hadde jeg melanom på ryggen, og måtte operere for å fjerne den, så jeg er disponert for melanomer. Selv om dette ikke var det, burde vi sjekke oss hele tiden, skriver hun.

– Vær så snill å ta dette seriøst og gjør selv-sjekking og årlige sjekker.