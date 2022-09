DOBBELTGJENGER: Mary Reynolds har i en årrekke jobbet som en «look-a-like» av Dronning Elizabeth. Nå slutter hun.

Dronning Elizabeths dobbeltgjenger slutter i jobben

Mary Reynolds (89) har siden 1988 gjort karriere ut av å ligne på dronning Elizabeth. Nå legger hun karrieren på hylla av respekt for den avdøde dronningen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Da Mary Reynolds var 17 år gammel fikk hun høre at hun lignet på dronning Elizabeth, men ikke før i 1988 gjorde hun karriere ut av likheten.

Hun har hatt TV-opptredener i sin rolle som dobbeltgjenger, blant annet i filmen «Bullseye» fra 1990.

Men nå er altså dobbeltgjenger-dagene slutt.

Reynolds har uttalt at hun slutter i jobben av respekt for dronningen etter hennes død forrige uke. Hun vil dog fortsatt beholde flere av antrekkene som et minne av dronningen.

– Det har vært et stort privilegium å ligne på henne fordi jeg syns hun er fantastisk, sa Reynolds til nyhetsbyrået PA, ifølge The Independent.

KJENT: Bildet fra 2009 viser Mary Reynolds sammen med talkshow-vert Alan Carr og Alan Yentob.

Vanskelig avgjørelse

Avgjørelsen om å ikke lenger opptre som dronning Elizabeths dobbeltgjenger var tung, forteller Reynolds.

– Jeg har akkurat flyttet hjem, og jeg har to bokser fulle av hatter. Jeg har akkurat funnet et sted å putte dem, og så tenkte jeg: Jeg kommer ikke til å trenge dem mer.

Reynolds møtte aldri dronningen selv, men forteller at hun var til stedet under flere viktige begivenheter i dronning Elizabeths liv.

– Jeg var på The Mall da hun giftet seg, og jeg var i nærheten av The Mall for kroningen, sier hun.

The Mall er en gate i London som leder opp til Buckingham Palace. Gaten stenges for trafikk på søndager, seremonielle anledninger og offentlige høytidsdager.

– Jeg har hatt alle disse årene med arbeidet, og det har hjulpet meg å tjene litt penger, men samtidig var det en glede for folk se meg og si: «Det er dronningen».

– Det vil aldri være noen som henne.

Det siste bildet av dronning Elizabeth (1926–2022), tatt to dager før hun døde. Foto: POOL / Reuters

Lengst regjerende monark

Dronning Elizabeth II sovnet stille inn på Balmoral Castle i Skottland torsdag 8. september 2022, med kong Charles og prinsesse Anne ved sin side.

Lørdag ble Charles III utropt til konge av Storbritannia og 14 andre land som inngår i Samveldet av nasjoner.

Charles ble automatisk konge idet dronning Elizabeth døde.

Fredag lovet han å tjene det britiske folket med «lojalitet, respekt og kjærlighet» i sin første tale som konge.