GÅTT BORT: Stephen «tWitch» Boss, er avbildet i New York tidligere i år, har mistet livet.

Stephen «tWitch» Boss er død

DJen Stephen «tWitch» Boss, som blant annet er kjent fra «Ellen DeGeneres Show», er død. Det bekrefter kona Allison Holker. Han ble 40 år gammel.

– Det er med tungt hjerte at jeg må meddele at min mann Stephen har forlatt oss, sier Holker i en uttalelse til People Magazine.

Boss ble kjent for mange da han i 2008 kom på andreplass i talentkonkurransen «So You Think You Can Dance». Han var dommer for konkurransen i 2022.

Holker, som møtte Boss da de begge var med i en All Star-versjon av «So You Think You Can Dance» i 2010, skriver videre at hennes mann «lyste opp alle rom han kom inn i».

– Han verdsatte familien, venner og nærsamfunnet sitt mer enn noe annet, og det å lede med kjærlighet og lys var alt for ham. Han var kjernen i familien vår, den beste ektemann og far og en inspirasjon for sine fans, fortsetter hun.

Også Ellen DeGeneres, som leder talkshowt «Ellen», der Boss i mange år har vært fast DJ, har kommentert dødsfallet. Det gjør hun på Twitter med et bilde av de to klemmende.

– Hjertet mitt er knust. «tWitch» var ren kjærlighet og lys. Han var familien min, og jeg elsket ham av hele mitt hjerte. Jeg kommer til å savne ham, skriver hun med et bilde av de to.

Kona er sikker på at mannens ettermæle vil leve lenge.

– Jeg er sikker på at ikke en dag kommer til å komme der vi ikke ærer hans minne, skriver hun i uttalelsen, som er sendt til en rekke amerikanske medier.

Holker ber videre om ro for familien i den vanskelige tiden for henne og deres tre barn.

Avslutningsvis kommer hun med en hjertevarm hilsen til sin nå avdøde ektemann:

– Stephen vi elsker deg, vi savner deg og jeg vil alltid holde av den siste dansen til deg.

FAMILIE: Allison Holker og Stephen Boss sammen med barna Weslie, Maddox og Zaia på en filmpremiere i sommer.

Det var i 2014 Stephen «tWitch» Boss først fikk jobben som gjeste-DJ på «Ellen». Etter hvert ble han en fast del av programmet, som han siden 2020 også har vært medprodusent på.

Boss har også figurert i en rekke filmer og TV-serier. Blant dem «Modern Family» og «Step Up All In».

Han etterlater seg nå altså kona Allison i tillegg til barna Weslie (14), Maddox (6) og Zaia (3).

DANSET MED HILLARY: Stephen «tWitch» Boss danset med Hillary Clinton under innspillingen av en «Ellen»-episode i 2015.