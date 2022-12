TOPP TRE: Det er stort spenn i tema på de mest virale videoen på TikTok, som kommer fra Norge.

Slik gikk Norge viralt på TikTok

Øverst på topplisten for 2022 er video av en mann i en myr, en bestefar med kjærlighetserklæring og en smakstester som spiser agurk.

Flere har fått millioner av visninger på videoene de har postet på TikTok i løpet av året. Nå har appen laget en topp 10-liste over videoene fra Norge som gikk viralt i løpet av 2022.

– Uforutsigbar og enkel komedie, sier mannen som topper listen når VG spør han om grunnen til suksessen.

Blant årets mest virale videoer ser vi en blanding av både humor, mat, sport, utfordringer og musikk, skriver TikTok i en pressemelding. De melder at flere tidligere ukjente tiktokere har gjort suksess i løpet av året.

– Det er så kult at mange av TikToks norske skapere har blitt så store og nådd så mange, også utenfor sitt eget miljø og samfunn, skriver Parisa Khosravi, kommunikasjonssjef for TikTok Norden.

«Når en video først tar av, kan den nå flere millioner visninger, selv om brukeren selv har få eller færre følgere sammenlignet med rekkevidden» skriver TikTok.

Slik er appens norske toppliste:

1. Sumpvideo

Øverst på listen havner David Rolandsen Berg, som er kjent for å danse i en sump. Han går under navnet «joggeren» og «Swamp Man». Den ene tiktoken han postet i 2022 er den mest sette av alle som er postet fra Norge, med 151 millioner visninger.

Tiktokeren forteller at han hadde tenkt at videoen kunne havne på listen.

– Det er jo veldig artig at en så enkel ting som og kaste seg rundt i myra kan være så underholdende for andre, sier Berg til VG.

Over halvparten av følgerne hans er fra USA.

– Jeg merker ikke så mye mer enn at videoene får veldig mye oppmerksomhet når videoene går viralt.

2. TikTok-bestefar

Et barnebarn og en bestefar har rørt folk over hele verden. Jan Erling Jørgensen (87) gikk viralt med en hyllest til sin avdøde kone i år. De fleste kjenner han kanskje mest som TikTok-bestefar «Grandpa Beppa». 87-åringen døde i sommer på sykehuset i Tønsberg.

– Heldigvis har vi alle minnene, sa barnebarnet Pernille Solheim Andresen (20) til VG i august.

Hun fortalte at om flere fine kommentarer under videoen som TikTok omtaler som «Beppa med rørende kjærlighetserklæring til sin avdøde kone».

Videoen har 88 millioner visninger, og er den nest mest virale fra Norge:

3. Agurk «challenge»

På tredjeplass havner Norges største tiktoker Guro Elde Paulsen, kjent under brukernavnet «GuroBelly». Hennes mest sette video har 79 millioner visninger.

– Så gøy. Jeg er veldig takknemlig for alle i Bellyfam. Vi er som en stor familie som vokser og vokser, sier hun til VG.

Hun er en av kontoene i Norge som vokst aller raskest i 2022, melder TikTok. Dette er hennes mest sette:

I tillegg til å være på denne topplisten, er tiktokeren øverst på listen over norske kontoer med flest følger, med langt over syv millioner følgere. Det er flere følgere enn kjente artister som Alan Walker og Aurora. Hun hadde ikke planer om å bli TikTok-kjendis, har hun tidligere uttalt til VG.

«GuroBelly» poster videoer av godterismaking, sukkerspinnlaging, dansing og sminke. Til VG forteller hun at følgere fra mange land, og at det er et flertall i USA.

Varierende liste

Resten av topplisten er variert med alt fra sport og sminke, til dykking. Det er også her de første kontoen som er knyttet til organisasjoner havner.

4. Håndballspiller Ulrik Eriksson deler klistertips har 73 millioner visninger. Han er den første sportslige videoen på listen.

5. Kontoen «Toppserien» er den offisiell konto for Toppserien og 1. divisjon i fotball og styres av Toppfotball Kvinner.

En TikTok fra i sommer, som viser at ikke alt går som planlagt når Stabæk Fotball trener, er den mest sette på kontoen. Den har 45 millioner visninger:

6. En «get ready with me»-video av Sofie Grindeland som viser hvordan hun gjør seg klar for dagen, slike videoer har vært en stor trend i løpet av 2022. TikToken er sett hele 52 millioner ganger.

7. Elias Paldan startet 2022 med å poppe en flaske bobler mens han sklir på en islagt brygge og kastet seg ut i vannet. Det endre med 43,8 millioner visninger.

8. Vi holder oss i vannet. Eivind Larsen kjent med kontoen «spearofjords» filmet at han spiser to kamskjell mens han dykker. 44 millioner visninger har videoen fått.

9. «Mr. Eriksen» brukte lyden til en annen tiktoker og postet en video om samarbeid i parforhold, med teksten «Your wife is your partner not your mom», altså «din kone er din partner, ikke moren din». 41,1 millioner visninger har videoen.

10. Politi er også populært. Med kontoen «Politi Vest» er norsk politi tilgjengelig for publikum for tips og råd. En TikTok av en betjent som slo seg sammen med noen gateartister for å synge er sett millioner av ganger.

Hyllest av læreren er sett av millioner

Elever på Ski ungdomsskole filmet en TikTok sammen med kontaktlæreren. Nå får de kommentarer både fra Norge og utlandet. Videoen med lærer Bjørn Eek Johansen og 8. klasse er sett 18,4 millioner ganger.

– Videoen hadde over fem millioner visninger rett før jeg la meg dagen vi publiserte den, sier Sofie Sættem (13) som filmet TikToken