SYKMELDT: Dronning Margrethe, her på Amalienborg Slott i København nyttårsaften i fjor.

Dronning Margrethe operert: − Gikk etter planen

Danske dronning Margrethe (82) var onsdag gjennom en stor ryggoperasjon på Rikshospitalet i København.

Etter en lang periode med økende ryggsmerter, ble det tidlig i februar besluttet at dronning Margrethe skulle opereres.

Torsdag ettermiddag skriver den danske avisen BT at operasjonen gikk etter planen.

– Dronningens tilstand er etter omstendighetene god og stabil, heter det i en uttalelse fra det danske kongehuset gjengitt av BT.

Det er andre gang at dronningen opereres i ryggen. Første gang var for 20 år siden, skriver danske Ekstra Bladet, da dronningen ble operert for spinal stenose spinal stenoseIfølge Norsk Helseinformatikk innebærer spinal diagnose ryggsmerter med utstråling til sete, lår eller legger, eller armer dersom det trange partiet er i nakken. NHI skriver på sine nettsider at prognosen tilsier at de fleste får god kontroll over plagene. – altså trang ryggmargskanal.

Kongehuset har ikke utdypet hva dronningen skal opereres for denne gangen, annet enn at dronningen «gjennom en lengre periode har vært rammet av problemer med ryggen», og at situasjonen i det siste «har forverret seg».

Etter samråd med Rikshospitalets eksperter ble det derfor bestemt at hun skulle opereres.

Måtte droppe Norge

Nå venter et lengre rehabiliteringsløp, som innebærer at en rekke offentlige oppdrag fremover er blitt avlyst og utsatt.

Dronningen har allerede måttet avlyse sin årlige vinterferie i Norge. Opprinnelig skulle hun feriert i Gausdal fra 7. til 13. februar, en tradisjon som strekker seg tilbake til da prinsesønnene var små.

Også svenske kong Carl Gustaf (76) var gjennom et kirurgisk inngrep denne uken. Det dreide seg om en mindre operasjon i hjerteområdet. Operasjonen var vellykket.

Her hjemme har kongefamilien denne uken feiret kong Haralds 86-årsdag privat. Kongen fikk en helt spesiell motorsykkel i gave fra de ansatte på Slottet.