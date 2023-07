Den verdenskjente sangeren Aretha Franklin gikk bort i 2018. Hun ble 76 år gammel.

Krangel om Aretha Franklins testamente avgjort

Familiekonflikten har stormet i mer enn fire år etter superstjernens bortgang. Tirsdag fikk visen en slutt.

Etter Aretha Franklins bortgang i 2018, har det stormet blant sangerens etterlatte sønner.

Det ble først antatt at soul-legenden hadde gått bort uten et gyldig testamente. Frem til to håndskrevne testamenter ble funnet i hjemmet hennes.

Nå har familien har kranglet over arven i mer enn fire år. Konflikten bunner ut i hvilke av de to testamentene som er gjeldende.

Det første ble funnet i et låst kabinettskap, det andre i et spiralhefte i en sofa.

Etter en fersk rettskjennelse er dommen nå klar: det er sofa-testamentet som bestemmer arveforedlingen.

– Alt vi ønsker nå, er å puste ut, sier en av Franklins fire sønner, Kecalf Franklin.

LETTET: Kecalf Franklin har uttrykt at han er glad rettsprosessen er over.

To testamenter

Sofa-testamentet var skrevet i 2014 på en spiralblokk, og ble funnet i en sofa i Sangerens hjem. Av de to dokumentene, inneholdt dette testamentet en grovere fordeling av sangerens eiendeler og fremtidige musikkinntekter.

SKREVET PÅ SPIRALHEFTE: Det er testamentet fra sofaen, datert 2014, som nå regnes som Arethas siste ønske.

Testamentet som ble funnet i skapet datert 2010 inneholdt en detaljert oppsummering av Franklins eiendeler og hvordan fremtidige inntekter fra hennes musikk skulle fordeles.

Denne utgaven stilte også krav til to av de fire sønnene.

Blant annet måtte de ta en forretningsutdannelse for å få tilgang til arven.

I tillegg hadde dokumentet, som nå er ugyldig, Franklins signatur på hver side.

Les også Tom Holland fikk kraftig vekker – kuttet ut alkohol «Spider-Man»-stjernen Tom Holland (27) hadde bare tenkt å ha en hvit januar.

Ingen av dokumentene er attestert, men ifølge advokaten til en av de fire sønnene, White Franklin, er det ikke et krav for at testamentet skal være gyldig.

– Et viktigere spørsmål her er hva intensjonen hennes var da hun skrev dem, sa han i retten.

Ifølge lovgivning i Michigan, den amerikanske staten Franklin tilhørte, hadde sangerens arv blitt likt fordelt mellom hennes fire sønner uten funn av et gyldig testamente.

Førstefødte får ikke arv

Det første testamentet fra 2010 fordelte arven mellom de fire sønnene.

Testamentet fra sofaen fordeler derimot Franklins arv mellom tre av sønnene. Franklins første sønn, Clarence, er ikke inkludert i arveoppgjøret.

De tre mottagende brødrene har likevel blitt enige om å støtte Clarence økonomisk ifølge Craig A. Smith. Han er advokat til Edward Franklin, den siste av de tre arvemottagerne.

Les også Babylykke for Maren Platou Maren Platou (30) deler i sosiale medier at hun har født en jente.

Stemningen mellom brødrene som satt skulder til skulder under rettssaken skal ha vært kjølig og ingen av dem skal ha sett hverandre øynene eller tatt hverandre i hånden. Selv ikke etter rettskjennelsen.

– Vi er så nær hverandre som tre gamle menn kan være, skal White Franklin ha kommentert til en reporter utenfor rettssalen om forholdet deres.

Kecalf, som mottar brorparten av arven, sier på sin side at det ikke er vondt blod mellom ham og White.

– Jeg elsker broren min av hele mitt hjerte, sa han.

BARNEBARN: Kecalf Franklin og datteren Grace på vei ut av rettssaken.

Les også Meghan Trainor fødte en sønn – takker legene På syvårsdagen for deres første date, fikk artisten Meghan Trainor (29) og ektemannen Daryl Sabara (31) sitt andre barn…

I testamentet fra 2014 blir Kecalf også tildelt huset til Aretha, verdsatt til drøyt 11,4 millioner kroner.

Hans tre barn mottar også arv. De er Arethas eneste barnebarn, og vil få sangerens smykker og pelskåper. Ifølge regnskapet til dødsboet er de verdsatt til rett under 1,2 millioner kroner.