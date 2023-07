Humorduoen Erlend og Steinar går til NRK

Erlend Mørch og Steinar Klouman Hallert forlater Discovery til fordel for NRK.

– Hele mitt voksne liv har jeg hatt komplekser for at jeg ikke har tjenestegjort for landet mitt. Jeg var aldri i militæret, men ved å jobbe for NRK er det endelig min tur til å bidra for landet mitt, sier Mørch i en pressemelding.

Mørch og Hallert er kjent fra humorserien «Sigurd fåkke pult» og forbruker- og humorprogrammet «Erlend og Steinar hjelper deg». Sistnevnte ble Gullruten-nominert for beste programledelse og beste nyskaping.

– Jeg begynner i NRK fordi Erlend gjør det, sier Hallert.

NRKs redaksjonssjef for radio og podkast i P3, Ida Jevne, gleder seg over nyansettelsene.

– Erlend og Steinar er to kreative, talentfulle og smarte humorhoder som vil tilføre NRKs publikum masse godt innhold. Vi er overbevist om at de vil være en god match med NRK, sier Jevne.

Humorduoen skal lage podkast og utvikle TV-prosjekter for NRK. I tillegg tar NRK over produksjonen av «Radio Mørch».