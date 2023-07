LYKKELIGERE TIDER: t Kevin Costners (68) og Christine Baumgartner (49) under Oscar-utdelingen i mars 2022.

Kevin Costner vant i retten: Eks-kona må flytte ut før 31. juli

Skuespilleren Kevin Costners kone ba om skilsmisse, men skal ha slitt med å få henne ut av hus.

Kortversjonen Parets skilsmisseprosess er kaotisk, med Costner som måtte gå rettens vei for å få Baumgartner ut av huset.

Costner hevder de hadde ektepakt som inneber at Baumgartner må flytte ut med sine eiendeler 30 dager etter begjæring om skilsmisse.

Baumgartners advokat hevder derimot at Costner forsøker å kaste henne og deres tre barn ut av huset deres livslange bolig.

Dom i retten den 5. juli var til Costners fordel - Baumgartner har nå om lag tre uker på seg til å flytte ut.

Parets to sønner er 14 og 15, og datteren deres er 12. Costner har ytterligere fire barn fra tidligere forhold. Vis mer

To måneder har gått siden bruddet mellom Hollywood-stjernen Kevin Costner (68) og Christine Baumgartner (49) ble kjent, og skilsmissen er av det betente slaget.

Costner måtte gå rettens vei for å få henne ut av huset.

Han hevder at det var inngått en ektepakt med kona om at hun måtte forlate huset og ta med seg sine eiendeler innen 30 dager etter at hun sendte inn begjæring om skilsmisse, som var 1. mai.

Baumgartners advokat sier på sin side at Costner «prøver å sparke Christine og deres tre barn ut av huset ungene har bodd i hele sitt liv».

De har vært gift i 18 år.

5. juli falt hammeren i retten på Costners side: Hun har drøye tre uker på å komme seg ut av huset, ifølge det amerikanske kjendisnettstedet TMZ.

STRID: Baumgartner mener hun har altfor lite tid til å pakke sammen tingene sine og komme seg ut av huset.

Costners inntekt i fjor var angivelig på over 200 millioner kroner, og parets samlede utgifter skal ifølge Baumgartner ha vært på omtrent 70 millioner kroner.

Kevin Costner hevder i rettsdokumentene at han allerede har betalt ut 1.2 millioner dollar som avtalt i ektepakten.

Han oppgir også at han er villig til å betale 318.000 kroner i måneden for at ekskona skal få leid seg et sted, og at han kan bidra med i overkant av 100.000 kroner til selve flytteprosessen.

Baumgartners advokater har tidligere ment at datoen er urettferdig fordi hun ikke har nok tid eller penger til å finne et passende sted å bo.

Paret har to sønner på 14 og 15 år, og en datter på 12 år. Costner har i tillegg fire barn fra tidligere forhold.

Fra før har det vært kjent at Baumgartnre krevde 2,6 millioner kroner i barnebidrag i måneden, i tillegg til å dekke alle kostnader knyttet til privatskoler, fritidsaktiviteter og helse for deres tre barn.

Costner beskriver angivelig kravet som «et ran».

Bruddet kom overraskende. Da Costner i januar vant Golden Globe-statuett for «Yellowstone», men storflom forhindret paret fra å kunne være delta på festen, uttalte han:

– Chris hadde en nydelig kjole klar, og jeg hadde gledet meg til å gå på den røde løperen med henne.

Årsaken til bruddet er ikke kjent.