GJØR SUKSESS: Jason Segel har hatt nok å henge fingrene i etter suksessen med «How I Met Your Mother».

Jason Segel til VG: − Ukomfortabelt å leve

«How I Met Your Mother»-stjernen innrømmer at en av hans største filmsuksesser var en form for terapi.

– Jeg forsøker alltid å snu enhver personlig hjertesorg, tragedie eller ubehag til et brukbart kunstverk, sier Jason Segel til VG.

Skuespilleren er aktuell med sesong to av HBO Max-serien «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty», hvor han spiller tidligere Los Angeles Lakers-trener Paul Westhead. Sistnevnte skildres i serien med slagordet: Utav tragedie, kommer muligheter.

Segel svarer på om noe slikt kan ha skjedd i hans egen profesjonelle karriere:

– Absolutt! Det er sannsynligvis hovedgrunnen til at jeg er skuespiller. Jeg synes det kan være ganske ukomfortabelt å leve. Så hvordan forvandler man det til noe som kan være til nytte?

BASKETCOACH: Jason Segel som tidligere L.A. Lakers-trener Paul Westhead.

Brudd ble til film

Spørsmålet svarte han på allerede tilbake i 2008. Da han skrev en komedie.

– Det var nettopp det «Forgetting Sarah Marshall» var, erkjenner Segel overfor VG.

Den 15 år gamle filmen handler om en mann med kjærlighetssorg, som flykter på ferie til Hawaii for å komme over TV-stjerne-eksen sin. Der møter han ved en tilfeldighet samme eks og hennes nye kjæreste.

Segel baserte filmen på erfaringer og opplevelser han gjorde seg etter bruddet mellom ham og hans daværende kjæreste, skuespillerinnen Linda Cardellini, samt tre andre brudd med tre uidentifiserte kvinner.

INSPIRERT AV VIRKELIGHETEN: Den populære komedien «Forgetting Sarah Marshall» har elementer av sannhet i seg, ifølge Segel.

Sliter med angst

Segel har vært åpen i media om at han er bevisst på sin egen mentale helse. Da han promoterte Apple TV+-serien «Shrinking», som han nylig ble Emmy-nominert for, fortalte han om angstproblemer.

– Jeg har alltid slitt litt med angst og følelsen av at noe er galt. At en form for undergang er forestående, sa Segel til Yahoo Entertainment i januar.

Han innrømmer å ha tydd til profesjonell samtaleterapi for å få verktøy til å håndtere problemene sine, men at det å spørre om hjelp ikke var lett.

– Jeg har spurt om hjelp veldig mange ganger i mitt liv, på ulike måter. Men jeg er alltid redd for at personen jeg spør skal dømme meg, og føle seg bedre enn meg.

Sesong to av «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty» har premiere på HBO Max 7. august.

SLITEN TERAPAUT: Jason Segel og Harrison Ford i Apple TV +-serien «Shrinking».

