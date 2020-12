DØD: Nick McGlashan døde i Nashville, Tennessee søndag. Foto: Grab Discovery Channel

«Deadliest Catch»-stjerne død

«Deadliest Catch»-stjernen Nick McGlashan er død. Han ble 33 år gammel.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Deadliest Catch» er en amerikansk dokusåpe som har gått på Discovery Channel siden 2005. I serien følger man en gruppe fiskebåter som fisker i Beringhavet, et havområde i nordlige del av Stillehavet.

McGlashan var ifølge nettstedet syvende generasjons-fisker og deltok i 80 episoder av Discovery-serien. Han gjorde sitt inntog i sesong ni av serien, da som dekksgutt på båten «Cape Cuation».

I september var han igjen å se på TV-skjermen – denne gang som sjef på sin egen båt «Summer Bay».

Ifølge TMZ døde 33-åringen i Nashville, Tennessee søndag.

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.

– Vår dypeste sympati går ut til Nicks kjære i denne vanskelige tiden, sier Discovery i en uttalelse.

– Nick kom fra en lang linje med krabbefiskere og var kjent for sin store kunnskap. Han hadde også en skarp sans for humor, til og med i de vanskeligste situasjonene. Han vil bli dypt savnet av alle som kjente ham, sier de.

Søsteren til McGlashan, Lydia, har bekreftet bortgangen på Twitter.

– Min bror Nick døde. Dette er det vanskeligste jeg noen gang har gått igjennom, skriver hun.

McGlashan vokste opp i Alaska, i en familie som drev med krabbefisking. To av tantene hans var krabbefiskere, og han tok over familietradisjonen ved å jobbe i Beringhavet som 13-åring. Etter dette begynte han å jobbe for kapteinen i «Deadliest Catch», Bill Wichrowski.

McGlashan slet med rus- og alkoholproblemer, og ble kastet ut av den amerikanske serien i sesong 13. Etter dette ble han nykter og inspirerte andre med rusproblemer til å gjøre det samme, ifølge Variety.