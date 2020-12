VERDENSKJENTE: Charli D’Amelio (venstre) og søsteren Dixie D’Amelio (høyre) har blitt verdenskjente på TikTok. Foto: STEVEN FERDMAN / AFP Foto: AFP

Charli D’Amelio: − Hadde flere panikkanfall

Verdens største TikTok-stjerne, Charli D’Amelio (16), åpner opp om sine psykiske utfordringer, og sier at hun startet i terapi i november.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Charli D’Amelio (16) har tidligere vært åpen om at hun har slitt psykisk både før og etter at hun ble verdens mest fulgte person på TikTok, med over 100 millioner følgere. Før hun nådde milepælen, mistet hun imidlertid én million følgere etter en kontroversiell youtube-video.

Tidligere har kjendisen vært åpen om at hun sliter med spiseforstyrrelser. Da skrev hun på Instagram at hun var redd for å snakke om sin mentale helse offentlig, men at hun håper at hennes historie kan hjelpe andre.

Hadde panikkanfall i tredje klasse

Sammen med vennen Avani Gregg (18), i hennes nye Facebook-show «Here for it», forteller D’Amelio om hvordan det var å vokse opp med psykiske problemer.

– Jeg hadde flere panikkanfall i tredje klasse, sier D’Amelio.

16-åringen forteller at hun har hatt psykiske utfordringer nylig, og at hun begynte i terapi i november.

En av grunnene til at hun startet å gå i terapi er all nettmobbing den populære tiktokeren opplever.

– Det var så ille og jeg ville ikke snakke om det. Jeg kan gråte i tre dager på rad og ikke være meg selv, sier D’Amelio i Facebook-showet.

16-åringen forteller at hun er en emosjonell person, og at hun har dårlige perioder hvor hun ikke føler at hun er seg selv. Hun legger til at terapien har hjulpet henne mye.

Tidligere har TikTok-stjernen skrevet på Instagram at hun håper fansen hennes som sliter psykisk ber om hjelp.

– Husk at det er greit å søke hjelp. Vi trenger alle hjelp noen ganger, skrev hun.

FÅR TV-SERIE: Familien D’Amelio får en egen TV-serie som skal komme i 2021. Foto: STEVEN FERDMAN / AFP

Aktuell med ny serie

Charli D’Amelio er aktuell med ny tv-serie sammen med TikTok-søsteren Dixie D’Amelio og deres foreldre.

Søsteren Dixie har over 46 millioner følgere, mens foreldrene Marc og Heidi har 16,3 millioner følgere sammenlagt.

Trenger du noen å snakke med?

Ros tilbyr gratis råd og veiledning via chat, telefon, e-post eller personlige samtaler: veiledning@nettros.no / 948 17 818

Mental helse kan nås på 116 123.

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan kan nås på 800 33 321.

Mental Helse chat: sidetmedord.no

Kirkens SOS: soschat.no.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge