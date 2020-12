HAR SLITT: Sangeren Zara Larsson forteller om et tøft år. Foto: IAN GAVAN/MTV / REUTERS

Zara Larsson har fått corona: − Noen dager orker jeg ikke stå opp

Den svenske artisten har lagt ut prøvesvaret på Instagram story sammen med teksten «Godt nyttår».

Zara Larsson (23) viser det positive prøvesvaret for sine 6,3 millioner følgere på nyttårsaften, skriver Aftonbladet.

Foto: Skjermdump: Instagram

«Jeg er faktisk stolt over at jeg kom meg opp av sengen i dag, for noen dager orker jeg ikke stå opp. Jeg orker ikke å spise, rydde rommet, svare på meldinger og andre ting som burde være enkelt. Dette året har vært så tøft for meg psykisk», skrev hun i innlegget for seks dager siden.

Popstjernen har tidligere skrevet et lengre innlegg på Instagram hvor hun forteller om hvordan året har preget henne psykisk.

Hun skrev også at hun føler seg umotivert.

«Jeg vet at jeg ikke er den eneste som har det på denne måten. Noen ganger er det greit å holde seg i sengen, bare ikke for lenge!», skrev hun til følgerne og ønsket alle en fin juleferie.

Sangeren har tidligere blitt møtt med kritikk på grunn av sitt samarbeid med det kinesiske teknologiselskapet Huawei. I august kunngjorde hun på svensk TV4 at hun avsluttet samarbeidet, skriver svenske Expressen.

– Det er ikke den smarteste avtalen jeg har gjort. Jeg står for menneskerettigheter. Jeg har avsluttet samarbeidet, sa hun i programmet.

Washington Post har tidligere skrevet om at selskapets programvare skal ha blitt brukt til å identifisere uigurer.

Kina har fått hard kritikk for sin håndtering av den forfulgte minoritetsgruppen. Huaweis talsperson hevder i en uttalelse til Washington Post at teknologien aldri har blitt brukt i selskapets produkter, men at det kun dreide seg om en test.

I mars 2019 kunngjorde Larsson og Huawei en avtale knyttet til en ny telefonserie og et konsept kalt «Dare to challenge». I TV4-programmet sa Larsson at hun har ønsket å kritisere Kina tidligere, men at Huawei-samarbeidet holdt henne igjen.

I august kom også nyheten om at sangeren hadde fått seg kjæreste.

Popstjernen sa på det tidspunktet til VG at hun var lykkelig etter å ha blitt sammen med en kompis hun har kjent i flere år.