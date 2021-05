FRISK: Andreas «TIX» Haukeland på plass i Rotterdam hvor årets Eurovision arrangeres. Foto: Peter Dejong / AP

Norges delegasjon med smitte-tiltak etter Eurovision-utbrudd

Den norske delegasjonen fortsetter forberedelsene til tirsdagens semifinale, til tross for utbruddene i Eurovision-campen.

Av Lars Hægeland

Publisert:

Delegasjonene fra Island og Polen må stå over kveldens åpningsseremoni i Eurovision Song Contest etter at det i løpet av de siste dagene er avdekket smitte i begge delegasjonene.

Det betyr at den polske artisten Rafal og islandske Daði Freyr foreløpig sitter i karantene.

– Jeg er så imponert over hva Nederland har klart å stelle i stand til tross for omstendighetene, sier Haukeland på den røde løperen i Rotterdam søndag kveld.

Han håper at delegasjonene som nå er i karantene vil kunne være med til uken.

– De er fortsatt med oss og håper vi får møtt dem veldig snart i semifinalen eller finalen.

Smittetiltak på den røde løperen

Haukeland sier han er glad for at det nå til tross for omstendighetene er samlet 40 nasjoner til konkurransen i den nederlandske byen. For å unngå smitte møtte artisten alene opp på den røde løperen, som for anledningen for øvrig er turkis.

– Norge og Sverige som er på samme hotell er flinke til å holde avstand så jeg håper det skal gå fint.

Det er foreløpig ikke kjent hva som vil skje med delegasjonene som er i karantene.

Fikk ikke delta

Søndag kveld arrangeres det et rød løper-arrangement som en tyvstart på uken. Delegasjonene fra Romania og Malta, som bor på samme hotell som delegasjonene med påvist smitte, fikk ikke delta under kveldens arrangement.

RØD-LØPER: Haukeland ble søndag kveld intervjuet av flere internasjonale medier før konkurranseuken som starter mandag. Foto: Peter Dejong / AP

Årets Eurovision Song Contest består i alt av tre sendinger. Foruten Norges semifinale tirsdag 18. mai, sendes semifinale 2 torsdag 20. mai, og den store finalen lørdag 22. mai kokken 21. Det er 39 land som deltar i årets konkurranse.

Topp 20 fra de to semifinalene møter de fem forhåndskvalifiserte Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Spania, samt vertslandet Nederland i finalen.

SJEF: Stig Karlsen er MGP-sjef og delegasjonsleder for Norges bidrag til konkurransen. Foto: Gøran Bohlin, VG

MGP-general: – Vi er godt ivaretatt

– Det er trist å høre om tilfeller av koronasmitte under årets Eurovision. EBU og den nederlandske kringkasteren har i samråd med lokale myndigheter jobbet frem et svært strengt smitteregime som vi jobber under, skriver MGP-general Stig Karlsen i en SMS til VG.

– Vi føler at vi er godt ivaretatt, og at alle aktiviteter skjer under trygge rammer. Sosial distanse, bruk av masker og testing annethvert døgn er noen av tiltakene, sier Karlsen.

– Vi har i løpet av de siste 14 månedene lært at smitte kan dukke opp hvor som helst, og det er trist at det nå også har skjedd her. Vi fortsetter våre forberedelser som planlagt etter arrangørens veiledning.