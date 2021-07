TRENINGSPROFIL: Jørgine Vasstrand, her på Gullruten i fjor. Foto: Frode Hansen, VG

Jørgine «Funkygine» Vasstrand er gravid

Influencer og TV-profil Jørgine Massa Vasstrand (31) venter sitt fjerde barn.

Det melder influenceren selv på bloggen sin.

Hun skriver der at hun egentlig hadde tenkt å vente en god stund før hun innviet offentligheten i den forestående familieforøkelsen, men at hun ikke orker å holde magen inne lenger.

Alt har gått så mye fortere denne gangen, forteller hun.

«Puppene har allerede doblet størrelse, magen buler under de vide sommerkjolene jeg har måttet investere i, ingen av shortsene eller buksene mine passer lenger og jeg har vært kvalmere, mer sliten og mer humørsjuk enn det tre forrige gangene.»

Fredag morgen delte Jørgine dette bildet på Instagram, der man kan skimte en liten kul på magen:

Funkygine, som hun kalles, viser også til et innlegg hun postet for noen dager siden, der hun forklarte at hun hadde en «ræva periode».

« ... vel, dette er mye av grunnen. Den satans formen jeg har vært i det siste. Nå nevnte jeg jo ikke at jeg var gravid i det innlegget, men følelsene kan man jo kjenne seg igjen i selv om man ikke har noen som vokser i magen», skriver hun.

31-åringen, som har tre barn fra før, sier at hun føler seg konstant fyllesyk og premenstruell – men at det er på grunn av graviditeten.

Hun presiserer uansett at svangerskapet er en gledelig nyhet å kunne melde.

«Selv om jeg vel å merke brukte en god stund på å venne meg til tanken. Hadde liksom ikke tenkt det skulle skje akkurat nå, for det var noen ting jeg ble veldig lei meg for å gå glipp av. Kan komme tilbake til det etter hvert, men ja ... barn nummer fire er på vei folkens! Sjukt».

VG har forsøkt å komme i kontakt med Jørgine.

EKTEMANNEN: Jørgine Vasstrand og Morten Sundli på «Funkyfam»-premiere i 2020. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Funkygine har to barn fra et tidligere ekteskap, mens babyen i magen er det andre med ektemannen Morten Sundli (31).

Vasstrand er kjent fra en rekke TV-serier, deriblant realityserien «Funkyfam». Hun var også programleder for «Norges tøffeste». VG-leserne husker henne også fra VGTV-serien «Vegard X Funkygine».