LAV AKTIVITET: Coronaåret har ført til rekordlav aktivitet i Treasure AS, selskapet til Caroline Berg Eriksen og Lars-Kristian Eriksen. Foto: Thomas Andreassen

Coronasmell for influencer Caroline Berg Eriksen

Inntektene nær halvert for Caroline Berg Eriksen (34) i pandemiåret 2020.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Tall fra Brønnøysundsregisteret viser en omsetning på 1, 9 millioner kroner for Berg Eriksens selskap Treasures AS, som hun eier sammen med ektemannen Lars-Kristian Eriksen (37).

Den profilerte bloggeren bak Fotballfrue-bloggen - som nå har skiftet navn til hennes eget navn - har aldri hatt lavere omsetning siden Caroline Berg Eriksen stiftet selskapet i 2014.

I 2019 var omsetningen 3,6 millioner kroner.

VG har forsøkt å komme i kontakt med ekteparet Eriksen for kommentar, men uten å lykkes.

Den lave omsetningen i 2020 gjør også sitt med overskuddet i selskapet. Det ble i fjor på 287.247 kroner før skatt mot 1,7 millioner året før. Det er verdt å merke seg at kostnadene holder seg på noenlunde samme nivå, tross det markante fallet i inntekter. I 2020 hadde selskapet kostnader på 1,6 millioner kroner mot 1, 9 millioner kroner året før.

Det lille overskuddet i selskapet er lagt til egenkapitalen som nå har steget til solide 2, 3 millioner kroner.

Det var Finansavisen som først omtalte de ferske regnskapstallene til Treasure AS.

Lars-Kristian og Caroline Berg Eriksen varslet i februar i fjor om at de hadde planer om å bygge opp en treningsportal. To måneder senere, i april, ble selskapet Netfit AS etablert med Caroline Berg Eriksen som daglig leder og mannen som styremedlem. Treasure AS eier 55 prosent av aksjene i Netfit AS.