I RETTEN: Carl Aksel Jansen har erkjent straffskyld eller delvis straffskyld etter tiltalen. Her er han avbildet under en premierefest for «Paradise Hotel» i 2016. Foto: Trond Solberg

Aktor ber om to år og fire måneder fengsel for realityprofil Carl Aksel Jansen

Aktor legger ned påstand om to år og fire måneder fengsel for realityprofilens lovbrudd, og sier han er egnet til narkotikaprogram.

Tirsdag i forrige uke startet rettssaken mot den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren Carl Aksel Jansen (25).

Han står tiltalt for grovt bedrageri for over 4,5 millioner kroner, hvitvasking og kjøring i ruspåvirket tilstand. Han erkjenner straffskyld eller delvis straffskyld for alle de 33 punktene i tiltalen.

Onsdag startet aktor Erik T. Hansen med sin prosedyre. Han sier at det skal utmåles straff for de tre tiltalte, og at Jansen skal dømmes etter hele tiltalen.

– Riktig utgangspunkt for hans del er mellom to til tre års fengsel. Fra det utgangspunktet skal det gjøres enkelte fratrekk.

Påtalemyndigheten mener det er formildende at Jansen har erkjent forholdene og at saksbehandlingstiden har vært ett år og åtte måneder. At saksbehandlingstiden har vært lang, er noe som skal komme tiltalte til gode.

– Med det utgangspunktet for Jansen, mener man at samlet sett ligger det på 2 år og fire måneder.

Han sier i tillegg at Jansen er funnet egnet til narkotikaprogram med domstolskontroll (ND). Han problematiserer derimot det å bruke narkotikaprogram i en sak som handler om bedrageri.

ND er et alternativ til ubetinget fengselsstraff for rusmiddelavhengige som dømmes for kriminalitet knyttet til rusavhengigheten, og innebærer rushabilitering mens man soner dommen.

Jansens forsvarer, Petter Bonde, har under rettsforhandlingene sagt at også han kommer til å be om ND for Jansen.

I retten har Jansen selv tegnet et bilde av et liv med omfattende rusmisbruk, og sagt at det kan gjøre det vanskelig for ham å huske alle detaljer i det han er anklaget for.

Dersom man dømmes til ND og programmet ikke blir fulgt fra punkt til prikke, blir dommen omgjort til fengselsstraff, ifølge Bonde.

– Har tatt på seg skylden

Aktør mener Jansen i tillegg bør dømmes til sperrefrist på førerkort på minimum fem år, og ber også om at han må betale erstatning til de fornærmede og bankene det er tatt opp lån i.

Forsvarer Bonde innleder sin prosedyre med å si at Jansen i sine forklaringer kan ha underkommunisert deltagelsen til de fornærmede.

– Jeg mener her at Carl Aksel, nettopp fordi han vil legge dette bak seg, kanskje i litt for stor grad har tatt på seg skylden i forhold til det som er realiteten.

Han sier at flere av de fornærmende har sagt seg villig til å ta i mot penger for at Jansen skulle få kodebrikkene deres.

– De skjønner til en viss grad va som skjer, men så blir de lurt.

Flere av de fornærmede forklarte seg i retten i forrige uke. Samtlige var sterkt preget av saken, og slet tidvis med å forklare seg.

– Men skal ikke ta folks følelsesmessige reaksjoner i retten for sannheten, sier Bonde.

Bonde mener straff bør ligge mellom to år og to år og to måneder.

Det var satt av syv dager til rettsforhandlinger, men på den sjette dagen er det klart at rettsforhandlingene mest sannsynlig er ferdig innen dagen er omme.

De andre rettsdagene har Jansen vært til stede i retten. Når aktor onsdag formiddag starter sin prosedyre, sitter han i et eget møterom og følger rettsmøtet over videolink. Den tidligere realitydeltageren har på seg grå skjorte.

Jansens Bonde, er til stede i Oslo tingrett sammen med de to andre tiltalte, samt deres forsvarere.