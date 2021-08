ÆREFRYKT: Hjemme på frokost hos Ellen Horn forteller Aksel Hennie at han føler enormt ærefrykt for å spille Peer Gynt .Her sammen med Per-Olav Sørensen som skal ha regien på stykket. Foto: Janne Møller-Hansen

Aksel Hennie skal spille Peer Gynt på Gålå

Aksel Hennie skal spille hovedrollen i Per-Olav Sørens oppsettingen av Peer Gynt på Gålå. – Det er det største diktet i Norge, og det tar jeg ikke lett på, sier han.

Det er over ti år siden Aksel Hennie har stått på en teaterscene som skuespiller.

Nå har han sikret seg hovedrollen i «Peer Gynt på Gålå» i 2022, sammen med stjerneregissør Per-Olav Sørensen, som har fått ansvaret for neste års oppsetting.

VG møter dem hjemme hos Ellen Horn, som er kunstnerisk leder på Gålå.

– Dette kjøkkenet har blitt Oslo-kontoret til Peer Gynt på Gålå, sier Horn mens hun dekker på.

HOVEDROLLE: Det er over ti år siden Aksel Hennie har stått på en teaterscene som skuespiller. Neste sommer gjør han «comeback». Foto: Janne Møller-Hansen

Ingen enkel oppgave

– Dette er ikke en hvilken som helst rolle. Spørsmålet om å spille Peer Gynt er hverken enkelt å få eller å stille. Det er det største diktet i Norge, og det tar jeg ikke lett på, sier Hennie.

– Nesten det største i verden, skyter Horn inn.

Hennie nikker og tenker på hvordan han skal forklare:

– Jeg er heldig og beæret for å få lov til å spille Peer, og jeg føler også enormt ærefrykt, og legger til:

– For å spille en sånn rolle må det klaffe med de riktige folkene. Det at jeg får jobbe med disse to som sitter rundt bordet her nå – det er jeg ekstremt takknemlig for.

Det er ikke første gang Hennie og Sørensen jobber sammen. De har jobbet sammen blant annet på TV-serien «Nobel» fra 2016.

– Jeg stoler blindt på Per-Olav når det kommer til regissøransvaret. Også vet jeg at han er mye smartere enn meg, så da er det bare å lytte! sier Hennie begeistret.

OSLO-KONTORET: Ellen Horn, Per-Olav Sørensen og Aksel Hennie møttes på kjøkkenet til Ellen Horn for å prate om neste års spel på Gålå. Foto: Janne Møller-Hansen

– En drøm som endelig klaffet

Ifølge Ellen Horn er det å være kunstnerisk leder på Gålå litt som å være Kirsten giftekniv.

– Det handler om å spleise de riktige folkene sammen. Det å få Aksel Hennie og Per-Olav Sørensen som hovedrolleinnehaver og regissør på Peer Gynt er en drøm som endelig klaffet, sier Horn.

– Når telefonen ringer og det står Ellen Horn på skjermen, da puster du dypt inn et par ganger før du tar den. Når hun har noe å si, da lytter man, sier Hennie.

Horn har vært kulturminister, sjef på Nationaltheatret samt Riksteatret, og har spilt flere store roller i filmer og på teater selv.

FROKOST: Disse tre har ansvaret for oppsettingen av spelet. Rundt frokostbordet til Ellen Horn prater de om forventningene sine. Foto: Janne Møller-Hansen

– Det har vært skummelt

Sørensen har regissert blant annet TV-seriene «Hjem til jul» og «Nobel».

– Jeg har flere ganger blitt spurt om å sette opp Peer Gynt, men jeg har aldri turt å si ja fordi jeg synes det er skummelt.

– Men jeg tror jeg er moden nok for det nå. Ikke fordi jeg har skjønt meg på stykket, men fordi jeg innrømmer at jeg ikke har forstår det, sier Sørensen.

HELT NYTT: Stjerneregissør Per-Olav Sørensen har blitt spurt om å sette opp Peer Gynt flere ganger. Det er først nå han takker ja. Foto: Janne Møller-Hansen

Vil nå ut bredere

Hennie er mest kjent for å spille hovedroller i film, og er også aktuell med splatterkomedien «I onde dager». Nå ønsker han å gjøre teateret mer tilgjengelig.

– Flere har spurt meg hva som er forskjell på teater og film. Det er enkelt, svarer jeg. Teater er teatralsk, mens film er filmatisk. Film går nært, mens teater er stort. Ellers er det ganske så likt, sier Hennie.

DUO: Hennie og Sørensen har jobbet sammen flere ganger. Men Peer Gynt på Gålå er helt nytt for begge to. Foto: Janne Møller-Hansen

Har dere noen strategier for å gjøre Peer Gynt på Gålå mer tilgjengelig for et yngre publikum?

– Folk som følger med på det jeg gjør, vet at jeg aldri gjør ting jeg ikke ville sett selv. Mitt største ønske er å få de som ser på filmene jeg lager også kommer opp til Gålå for å se Peer Gynt. Men da må vi sørge for å lage en oppsetting som gjør stykket tilgjengelig, og det er Per-Olav veldig god på, understreker Hennie.

– Jeg har alltid hatt et ungt publikum og det er noe jeg er opptatt av i alt jeg gjør. Også dette her, sier Sørensen.

Hennie nikker og legger til:

– Men det er et viktig spørsmål når det gjelder teateret. Filmbransjen har vist en synlig endring, fordi den tekniske utviklingen har gjort det mulig. Mens på teateret har folk vært redde for den samme utviklingen, tror Hennie.

– Heldigvis vet jeg at Per-Olav er uredd, og kommer til å skru på bryteren for se hvordan han kan ta dette stykket enda lenger, legger han til.

VENNER OG KOLLEGAER: Da Horn ringte Hennie for å spørre om han var interessert i å spille Peer Gynt på Gålå, var det ikke et alternativt å si nei. Foto: Janne Møller-Hansen

Oppsetning og forestilling

Ifølge Horn er det mange som ikke vet forskjellen på en oppsetning og en forestilling.

– Mange publikummere tror de har sett Peer Gynt, og har allerede bestemt seg for om de liker det eller ikke. Men Ibsen-stykket er så rikt. Det finnes tusen forskjellige fortellinger om samme stykket. Så selv om man har sett Peer Gynt, så er det ingen som har sett akkurat denne oppsetningen, sier Horn.

– Det er ingen som har sett Peer Gynt på Gålå som er regissert av Per-Olav og med meg som spiller hovedrollen. Ingen vet hvordan en sånn oppsetning vil bli, ikke vi engang, avslutter Hennie.

