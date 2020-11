SØRGESLØR: Det forsiktige sløret skjuler de største tårene Ane Brun har spilt inn. Foto: BALLON RANGER

Musikkanmeldelse Ane Brun - «How beauty holds the hand of sorrow»: Sorgens kapitler

Bak Ane Bruns mest lyriske albumtittel skjuler et av hennes mest utilslørte album seg.

Nå nettopp

ALBUM: INDIEPOP

Ane Brun

«How beauty holds the hand of sorrow»

(Balloon Ranger / Universal)

Ane Brun har allerede gitt ut et album i år. Her er sannelig et til. «After the great storm» og «How beauty holds the hand of sorrow» ble spilt inn samtidig. Etterpå ble de inndelt i stemninger. Resultatet er så forskjellig at man nesten ikke skulle trodd de kom fra samme artist.

Førstnevnte har en slags retromelankolsk triphopklang over seg. Som noe som kunne inngått i et DJ-sett av romankarakteren Vernon Subutex. Et skandinavisk Groove Armada, senket i vestlandsk kystkultur og kontinental festkultur.

«How beauty holds the hand of sorrow» er like unikt. Det flytter ikke umiddelbart sjangerfortellingen rundt Brun slik oktoberutgivelsen gjorde. I stedet legger det seg rolig og skjørt rundt Bruns vokal. Slik man pleier å tenke om henne. Slik man tror man kjenner henne.

Likevel er det et usedvanlig vevert album.

Selv til Ane Brun å være.

Her finner man for så vidt tendenser fra «After the great storm». Likevel er helheten så enkelt instrumentert at beskrivelser som «minimalistisk» nesten blir for mektig. Noen steder, for eksempel på «Song For Thrill and Tom», blir trommene brukt som en anakronisme i det store og romlige lydbildet.

De fleste låtene har bare vokalisten, kanskje en gitar, et enkelt piano og en dvelende synth i bakgrunnen. Noen låter kunne like gjerne vært gjort helt a cappella, siden Bruns stemme er så overmannende og sorgtungt betagende i seg selv. I tillegg til en form bunnløs takknemlighet og udelt hjerte, som gjennomgående gjennomsyrer sorgen.

Bakgrunnen for disse toeggede tvillingutgivelsene er en langvarig skrivesperre som fikk sin forløsning i en personlig tragedie. Noe albumtittelen ikke legger skjul på. Brun tør å dykke i og by på sitt eget indre mørke. Der finner hun, slik tittelen også peker på, en ny og egen form for skjønnhet. Således må man understreke at låtene står sterkere sammen, enn som enkeltøyeblikk.

Slik blir også albumenes eneste overlappende låt, «Don’t Run and Hide» håndtert på så overbevisende intenst vis. Slik at man faktisk må dobbeltsjekke om det virkelig er samme låt. «How beauty holds the hand of sorrow» slår seg ikke innover én umiddelbart, men legger seg rundt kroppen som et trøstende teppe.

Så nær kan jeg ikke erindre Brun siden «Changing of the Seasons». For en artist hvis eneste norske låt er «Du gråter så store tåra», er dette ikke desto mindre de største, skjøreste og skjønneste tårene hun har spilt inn.

Publisert: 27.11.20 kl. 22:33