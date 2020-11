USIKRE: Ole Børud (til venstre), Maria Solheim og Lewi Bergrud fortviler over at utbetalingen fra Regjeringens stimuleringsordning lar vente på seg, en måned etter at søknaden ble sendt og fem dager før juleturneen «Blåtoner» skal starte. I verste fall må den avlyses. Foto: Fokus Entertainment

Kulturrådet refses for treghet

Norsk Kulturråd får nå krass kritikk for vilkårlig saksbehandling og treg utbetaling i forbindelse med Regjeringens stimuleringsordning.

Om fem dager skal Maria Solheim, Lewi Bergrud og Ole Børud ut på juleturné med «Blåtoner», men produsent Febe Rognstad Hansebråten i Fokus Entertainment – som har produsert juleturneer helt siden hun var manager for avdøde Jan Werner Danielsen – vet ennå ikke om hun tør å dra.

Hun har ikke fått svar på sin stimuleringssøknad, og er både frustrert og fortvilet, for nå haster det.

– Ord kan ikke beskrive den følelsen jeg sitter med. Ikke bare på våre vegne, men på vegne av artister, lyd- og lys og annet crew som ikke vet om de skal stå på scenen om fem dager eller ikke. Jeg føler at vi svikter både de involverte og publikum, sier hun til VG.

Rognstad Hansebråten skrev mandag et åpent brev til Kulturrådet der hun reagerer spesielt sterkt på at hun måtte sende inn ny søknad da antall tillatte personer ble nedjustert fra 200 til 50. Den nye søknaden havnet helt bakerst i saksbehandlingskøen.

– Ja, det reagerer jeg på når søknaden ikke har noe annet forandret enn tallet som er lov å ha i kirken etter nye restriksjoner, noe som også ble opplyst Kulturrådet. Den første søknaden var da, ifølge Kulturrådet, snart klar, så havner man bakerst igjen fordi man gjør som de sier at vi skal gjøre?

– Føler du deg forskjellsbehandlet?

– Helt klart! Jeg skal ikke si det er slik, for det har jeg ingen bevis for, men som utenforstående så virker det som om de store produsentene eller aktørene har fått sitt først. Selvfølgelig skal alle få, men det er rekkefølgen jeg reagerer på, sier hun.

Også Jon Leiulfsrud i Compro, som produserer Adam Douglas’ juleturné «An American Holiday» venter på penger, men tror de kommer, og tar sjansen på å starte i Tromsø om seks dager.

– Men vi risikerer å tape mye penger på at Oslo stengte ned før de rakk å behandle vår søknad, da vårt honorar blir halvert i forhold til kompensasjonsordningen. Det føles selvsagt veldig urettferdig at vi skal straffes for treg saksbehandling. Dette er mange nå rammet av, når ikke Kulturrådet har vært mer proaktiv i forhold til å tilpasse seg situasjonen som bransjen er i fortløpende – at det er lite generell informasjon, og at mange må tolke seg til hva man skal gjøre, sier Leiulfsrud til VG.

PÅ TUR?: Ole Børud og Maria Solheim – og Lewi Bergrud som ikke er på dette bildet – skal på juleturné om fem dager – dersom det kommer inn penger fra stimuleringsordningen som de er avhengig av. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Her er noen av de største aktørene i juleturné-markedet og deres saksgang for søknad om stimuleringspenger i Norsk kulturråd:

* Bjørn Eidsvåg. Søkte 27/10. Utbetalt 3 millioner dagen etter, den 28/10.

* Kurt Nilsen. Søkte 26/10. Utbetalt 13, 2 millioner den 29/10.

* Torstein Sødal, «Vår jul» med Christian Ingebrigtsen, Tine Thing Helseth, Vivian Sørmeland og Gaute Ormåsen. Søkte 26/10. Utbetalt 6, 2 millioner den 28/10.

* D.D.E. Søkte 28/10. Utbetalt 6 millioner den 11/11.

* «Stille natt, hellige natt» med Maria Haukaas Mittet, Rune Larsen, Hans Marius Hoff Mittet, Ingrid Mehus og Alexander Rybak. Søkte 26/10. Utbetalt 10, 9 millioner den 11/11.

Kommunikasjonsrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet sier de «forstår godt at mange blir frustrert når smittevernreglene endrer seg, og økonomien i søknaden ikke lenger går opp».

– Derfor har vi nå åpnet opp for at søkere kan legge inn tilleggssøknader basert på denne typen endringer. Denne muligheten var dessverre ikke klar på de datoene Febe Rognstad Hansebråten nevner. Men vi har også oppbemannet saksbehandlingsteamet slik at de fleste uansett vil få svar i løpet av noen dager, sier han.

PÅ TUR: «Vår jul»-gjengen er klar for turné igjen, som i fjor da dette bildet ble tatt. Den eneste forskjellen er at Maria Arredondo (i midten) er erstattet med Vivian Sørmeland. Tobarnsmoren Arredondo trakk seg tidligere i høst på grunn av den forverrede smittesituasjonen. Rundt Maria Arredondo ser vi Tine Thing Helseth, Gaute Ormåsen, hennes ektemann Torstein Sødal og Christian Ingebrigtsen. Foto: Terje Bendiksby

Hansen forteller videre at Kulturrådet behandler søknadene etter når de kommer inn, men noen søknader tar lengre tid å behandle.

– Det kan være fordi det mangler vedlegg eller at vi trenger flere opplysninger. Selv om vi starter behandlingen i den rekkefølgen sakene kommer inn, er det altså ikke sikkert at søknadene blir ferdige i samme rekkefølge, sier Thomas Hansen som har dette å si om påstandene om dårlig kommunikasjon.

– Vi kan helt sikkert bli bedre til å kommunisere. Samtidig er dette en kompleks ordning og søkerne og omstendighetene rundt arrangementene er svært ulike. I tillegg endrer smittesituasjonen seg hele tiden. Det gjør at det kan være vanskelig å gi veldig generelle svar, sier Hansen som likevel har en beskjed til Febe Rognstad Hansebråten.

– Den aktuelle søknaden ligger klar til vedtak sammen med ca. 100 andre som mest sannsynlig vil være ferdige i løpet av dagen.

