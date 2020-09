AVIS-SJEF: Gard Steiro er publisher i VG. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Nye, offisielle tall: VG størst på antall lesere og abonnement

VG har klart størst trafikk på mobil, datamaskin og nettbrett i Norge. I tillegg gjør veksten på VG+ at VG igjen er Norges største avis.

Det viser de nye tallene fra Mediebedriftenes landsforening (MBL), som ble sluppet onsdag morgen.

På grunn av nye målemetoder, kan man ikke sammenligne tallene med tidligere målinger. Likevel er tallenes tale tydelig:

MBL måler gjennomsnittlig antall nordmenn som daglig besøker ulike nettaviser på mobil, datamaskin og nettbrett.

Tallene for august viser at 1,97 millioner personer nå er innom VG.no og appen VG hver dag, både for å få siste nytt og lese avslørende journalistikk som dette:

Nærmeste konkurrent er NRK, som har 1,33 millioner daglig besøkende i gjennomsnitt, ifølge MBL. Deretter følger Dagbladet (1,12 millioner) og TV 2 (870.000).

– Vi er takknemlige for tillitserklæringen fra leserne. Behovet for grundig nyhetsformidling har vært ekstraordinært i 2020, og alle ansatte i VG er sitt ansvar bevisst. Vi har strukket oss langt for å gi nordmenn kvalitetsjournalistikk under pandemien. Nå får vi betalt i form av en oppslutning vi knapt har våget å drømme om, sier VGs sjefredaktør og administrerende direktør Gard Steiro, som du kan se mer av her:

– Overgår alt vi har sett

Steiro sier tallene fra MBL tyder på at VG har etablert seg på et nytt og høyere nivå i månedene som har gått etter coronapandemien traff Norge i mars i år. Den måneden var 2,18 millioner nordmenn daglig innom VGs digitale plattformer, og samtlige måneder etterpå har besøkstallene vært høyere enn i januar og februar.

– Trafikken vi så da coronaen kom til Norge i vår, med 4,9 millioner unike brukere bare 12. mars alene, overgår alt vi har sett før. Vi hadde hele landets søkelys på oss i en situasjon hvor presisjon, tempo og troverdig formidling var avgjørende, og jeg mener den fantastiske redaksjonen i VG leverte varene. Ingenting gleder oss mer enn at brukerne blir med oss videre i hopetall, sier utviklingsredaktør Øyvind Brenne.

Derfor er tallene annerledes Tallene som kom i fjor høst var basert på en spørreundersøkelse og faktisk data fra et panel på 2000 personer. Nå måles faktiske tall fra nettsidene, og disse avregne mot et en gruppe mennesker for å justere for at lesere som leser på flere enheter fortsatt bare regnes som én. Vis mer

Størst på +

Når man måler størrelsen på norske aviser, overtar VG tronen fra Aftenposten på grunn av veksten på VG+. Abonnementstjenesten er registrert med 211.000 abonnenter, og sammen med opplagstallene til papiravisen (58.000) er VG altså igjen Norges største avis.

En økning på over 7000 digitale abonnenter siden forrige måling, viser at VG+ vokser mest av alle.

– At VG er opplagsvinner og opprettholder posisjonen som Norges største avis er rett og slett stort. Abonnentene har strømmet til VG+ de siste årene. VG tilbyr premiumpassasjerene på VG-skuta det lille ekstra. Og det norske folk skal vite at VG-laget jobber døgnet rundt å skape en plusstjeneste i verdensklasse, sier Jane Throndsen, redaktør for VG+/Stories.

Mest trafikk på forsiden

MBL måler også hvor mange som går direkte inn på forsidene til de ulike nettavisene. Trafikken til forsidene er viktig fordi den sier noe om hvordan folk forholder seg til et nettsted, om det er et man oppsøker direkte eller om man går inn på enkeltsaker via for eksempel Facebook eller Google.

Tallene viser at nesten 1,4 millioner daglig bruker VG på mobilen. På grunn av problemer med målingen er ikke NRKs tall med, og nærmeste konkurrent i målingen er derfor Dagbladet, hvor tilsvarende tall er omtrent 550.000.

Publisert: 23.09.20 kl. 08:00

