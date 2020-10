40 POENG: Nate Kahungu og dansepartner Helene Spilling fikk 40 poeng fra de fire dommerne lørdag kveld. Foto: Espen Solli / TV 2

Nate Kahungu og dansepartneren tok grusom revansje i «Skal vi danse»

«Love Island»-profilen, som ble hentet inn igjen etter stemmetrøbbel forrige lørdag, fikk full pott av dommerne.

Lørdag er det klart for nok en runde av «Skal vi danse», og denne kvelden er det to par som ryker etter forrige lørdags stemmetrøbbel, som gjorde at Nate Kahungu (24) tok seg inn igjen i konkurransen etter først å ha røket ut.

Denne uka har TV 2 jobbet hardt for å sikre at stemmetrøbbelet forrige uke ikke vil skje igjen.

– Vår leverandør for disse avstemningene holder til i London, og det er et firma vi har brukt i mange år. Søndag formiddag fikk vi beskjed om at det hadde vært kapasitetsutfordringer, og at utfordringene skjedde der. Noen fikk ikke trykket på knappen for å stemme inne på nettsidene våre, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, til VG.

Dermed var avgjørelsen meget enkel å ta, mener han.

– Alle som stemmer gjennom TV 2 i hvilken som helst konkurranse skal være helt sikre på at resultatet som kommer ut i den andre enden er riktig. Derfor var det helt riktig at Nate skulle få komme inn igjen i programmet, og vi er glade for at han takket ja til det. Han fikk satt igang med treningen like raskt som de andre parene den søndagen. Han mistet kanskje et par timer, men ikke mer.

– Så hva har dere gjort for at dette ikke skal skje igjen?

– Vi har gjennom uka vært i dialog med de som styrer nettavstemningen vår, og de har lovet oss at det ikke skal være noen kapasitetsutfordringer fremover. Vi har heller aldri har hatt problemer før forrige lørdag. Vi har også en form for «hotline» til London i kveld hvis det skulle være noe. De sitter parat for oss denne lørdagen om noe skulle skje.

VEL OVERSTÅTT: Marte Bratberg fikk totalt 33 poeng lørdag. Foto: Espen Solli / TV 2

– Hva har de gjort med systemet sitt?

– De har etter hva jeg forstår skrudd på systemet for å øke kapasiteten betraktelig. De har lovet oss at dette skal være bra nok, og at det skal ta unna det antallet stemmer som kommer i kveld og vel så det, forklarer han.

– Burde dere ikke hatt en «hotline» til London også forrige lørdag?

– Jo, men det skal sies at det ikke var noe problem å få tak i dem da heller. Men vi har skjerpet rutinen betraktelig, forteller pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, til VG.

IMPONERTE: Birgit Skarstein rørte dommer Tore Pettersson til tårer under lørdagens sending. Foto: Espen Solli / TV 2

Det var bare under den avgjørende danseduellen forrige lørdag at det ble trøbbel med stemmene. Det betyr at danseparene nå tar med seg både dommerpoeng og publikumsstemmer fra forrige uke til lørdagens sending. Tre par havner i duell, der to av dem ryker ut av konkurransen.

Slik gikk det lørdag kveld:

Marte Bratberg og dansepartneren Benjamin Jayakoddy var først ut.

– Det er sånn vi vil ha første dansen. Dødsbra! Du var kanskje litt for statisk, sa dansedommer Egor Filipenko etter at de hadde fullført sin showdans.

Duoen ble belønnet med 33 poeng lørdag, og tar også med seg 36 poeng fra forrige lørdag.

Birgit Skarstein og dansepartneren Philip ble belønnet med 36 poeng i lørdagens sending, og tar i tillegg med seg 40 poeng fra sist. Dommer Tore Pettersson ga paret ti poeng.

– Jeg fikk tårer i øynene for første gang på fem år etter at jeg begynte i «Skal vi danse». Dere viste at dere var likestilt på dansegulvet, sa han i programmet.

Tidligere skistjerne Thomas Alsgaard og dansepartneren Rikke Lund fikk 26 poeng.

– Jeg satt og smilte. Det var en side av Thomas vi ikke har sett. Det gjelder å presterer der og da og det gjorde du, sa dommer Trine Dehli Cleve etter at Alsgaard og Rikke hadde danset.

Den samme dommeren mente at Agnete «Agnetesh» og dansepartneren Bjørn har mer å gå på. De fikk kun 22 poeng.

– Jeg føler kanskje at jeg ville hatt mer utvikling i program syv, det blir for puslete, uttalte hun.

– Du forteller historien din med en ekstrem innlevelse. Dette er akkurat sånn hip hop skal være, for jeg ser deg, sa Merete Lingjærde etter at Nate og Helene Spilling hadde danset.

De ble belønnet med fire 10'ere og dermed 40 poeng.

– Det er fint å se deg, det traff meg. Alle bevegelsene kom fra noe. Dette var nydelig, sa dommer Tore Pettersson etter at Siri Kristiansen hadde danset sammen med sin dansepartner, Tarjei.

Paret fikk lørdag 32 poeng.

Michael Andreassen og partneren Ewa fikk 32 poeng, etter å ha havnet helt nederst på poengskalaen fra dommerne for en uke siden.

– Det var helt konge. Nydelig, jeg koste meg, sa dommer Egor Filipenko etterpå.

Fysiker Andreas Wahl og dansepartneren Mai imponerte også på parketten og var det andre paret som fikk full pott på lørdag med fire 10'ere.

– En vakker koreografi. Det beste jeg har sett på mange år. Dette var hele følelsesregisteret, sa Merete Lingjærde etter dansen.

Her er dommerpoengene lørdag kveld:

1. Marte & Benjamin - 33 poeng, totalt 69 poeng

2. Birgit & Philip - 36 poeng, totalt 76 poeng

3. Thomas & Rikke - 26 poeng, totalt 52 poeng

4. Agnete & Bjørn - 22 poeng, totalt 50 poeng

5. Nate & Helene - 40 poeng, totalt 68 poeng

6. Siri & Tarjei - 32 poeng, totalt 60 poeng

7. Michael & Ewa - 32 poeng, totalt 57 poeng

8. Andreas & Mai - 40 poeng, totalt 73 poeng

Publisert: 17.10.20 kl. 19:15 Oppdatert: 17.10.20 kl. 20:49

