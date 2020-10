SIPP, SNAPP, SNUTE: Agnete «Agnetesh» Husebye og dansepartner Bjørn Wettre Holthe er ute av «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

Agnete Husebye og Siri Kristiansen er ute av «Skal vi danse»: − Det kom ikke som noe sjokk

Nate Kahungu fikk en ny sjanse i «Skal vi danse», fikk 40 poeng av dommerne - og gikk videre i lørdagens sending.

Oppdatert nå nettopp

VG følger lørdagens «Skal vi danse» direkte, og oppdaterer saken fortløpende.

To deltagere røk ut av lørdagens «Skal vi danse» etter forrige ukes stemmetrøbbel, der «Love Island»-profilen Nate Kahungu (24) røk ut, men tok seg inn igjen i konkurransen etter stemmetrøbbelet.

Lørdag tok han en grusom revansje og ble belønnet med full pott - 40 poeng - av dommerne.

Det bidro til at 24-åringen slapp unna danseduellen, som denne gang sto mellom Siri Kristiansen, Michael Andreassen og Agnete «Agnetesh» Huseby. Til slutt ble det klart at det var Agnete Husebye og Siri Kristiansen som måtte forlate konkurransen.

– Det er kjipt å ryke ut, men det kom ikke som noe sjokk heller, egentlig. Det er selvfølgelig trist og kjipt å forlate konkurransen. Det har vært hverdagen vår i to måneder nå, sier Husebye til VG.

Så du denne? Birgit Skarstein fikk full pott i «Skal vi danse» forrige lørdag:

Paret fikk kun 22 poeng av dommerne lørdag, og 50 poeng totalt med poengene fra forrige helg.

– Oddsen var dårligere nå. Vanligvis er den 50–50 sjanse for å gå videre, mens det nå var én tredjedels sjanse. Sånn sett var ikke oddsen helt på vår side, mener dansepartner Bjørn Wettre Holth.

De vil likevel ikke legge skylden på stemmetrøbbelet sist helg.

– Det er noe med det at vi ikke kan fokusere på det vi ikke kan få gjort noe med. Det som ligger i våre hender er dansen, resten ligger ikke hos oss, bedyrer Holthe.

VG oppdaterer saken.

UTE: Siri Kristiansen og dansepartneren Tarjei Svalastog er ute av høstens «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

VG snakket med Nate Kahungu i pausen etter at han hadde fått full pott av dommerne:

– Det er utrolig fint å få vist fram denne dansen, det er det jeg er mest stolt over. Å få vist fram budskapet. Poengene er en bonus, budskapet er det viktigste.

Budskapet for 24-åringen var at mange - fortsatt - tror at rasisme ikke finnes.

– Det var det vi ville få fram i sangen til Hkeem. Hvordan vi minoriteter opplever rasisme. Selv om det ikke skjer i samme grad som i andre land er det ikke greit. Det er det som er det viktigste.

– Hvordan har du følt det på kroppen selv?

– Jeg har følt det på den måten at det å være svart betyr at man kan gå i en butikk og bli forfulgt av sikkerhetsvakter. Eller at noen flytter seg på bussen. Meldinger på sosiale medier. Det blir gjemt under en stol fordi folk ikke skriker ut om det. Og nå er jeg i en posisjon hvor jeg kan vise det, sier han.

Og:

– Det er ikke sånn at jeg ble svart for tre år tilbake. På en grotesk måte blir man vant til det. Mange forventer at det er sånn det skal være, men det skal det ikke. Samlet som en enhet, så er vi bare dritt lei. Det er ikke vi som skal ta den kampen, for det er ikke vi som fremmer rasisme.

Slik gikk det lørdag kveld:

Marte Bratberg og dansepartneren Benjamin Jayakoddy var først ut.

– Det er sånn vi vil ha første dansen. Dødsbra! Du var kanskje litt for statisk, sa dansedommer Egor Filipenko etter at de hadde fullført sin showdans.

Duoen ble belønnet med 33 poeng lørdag, og tar også med seg 36 poeng fra forrige lørdag.

Birgit Skarstein og dansepartneren Philip Raabe ble belønnet med 36 poeng i lørdagens sending, og tar i tillegg med seg 40 poeng fra sist. Dommer Tore Pettersson ga paret ti poeng.

– Jeg fikk tårer i øynene for første gang på fem år etter at jeg begynte i «Skal vi danse». Dere viste at dere var likestilt på dansegulvet, sa han i programmet.

Tidligere skistjerne Thomas Alsgaard og dansepartneren Rikke Lund fikk 26 poeng.

– Jeg satt og smilte. Det var en side av Thomas vi ikke har sett. Det gjelder å presterer der og da og det gjorde du, sa dommer Trine Dehli Cleve etter at Alsgaard og Rikke hadde danset.

40 POENG: Nate Kahungu og dansepartner Helene Spilling fikk 40 poeng fra de fire dommerne lørdag kveld. Foto: Espen Solli / TV 2

Den samme dommeren mente at Agnete «Agnetesh» og dansepartneren Bjørn Wettre Holthe har mer å gå på. De fikk kun 22 poeng.

– Jeg føler kanskje at jeg ville hatt mer utvikling i program syv, det blir for puslete, uttalte hun.

– Du forteller historien din med en ekstrem innlevelse. Dette er akkurat sånn hip hop skal være, for jeg ser deg, sa Merete Lingjærde etter at Nate og Helene Spilling hadde danset.

De ble belønnet med fire 10'ere og dermed 40 poeng.

– Det er fint å se deg, det traff meg. Alle bevegelsene kom fra noe. Dette var nydelig, sa dommer Tore Pettersson etter at Siri Kristiansen hadde danset sammen med sin dansepartner, Tarjei Svalastog.

Paret fikk lørdag 32 poeng.

Michael Andreassen og partneren Ewa Trela fikk 32 poeng, etter å ha havnet helt nederst på poengskalaen fra dommerne for en uke siden.

– Det var helt konge. Nydelig, jeg koste meg, sa dommer Egor Filipenko etterpå.

Fysiker Andreas Wahl og dansepartneren Mai Mentzoni imponerte også på parketten og var det andre paret som fikk full pott på lørdag med fire 10'ere.

– En vakker koreografi. Det beste jeg har sett på mange år. Dette var hele følelsesregisteret, sa Merete Lingjærde etter dansen.

les også Seere sier det ikke var mulig å stemme under «Skal vi danse»-duell

Her er dommerpoengene lørdag kveld:

1. Marte & Benjamin - 33 poeng, totalt 69 poeng

2. Birgit & Philip - 36 poeng, totalt 76 poeng

3. Thomas & Rikke - 26 poeng, totalt 52 poeng

4. Agnete & Bjørn - 22 poeng, totalt 50 poeng

5. Nate & Helene - 40 poeng, totalt 68 poeng

6. Siri & Tarjei - 32 poeng, totalt 60 poeng

7. Michael & Ewa - 32 poeng, totalt 57 poeng

8. Andreas & Mai - 40 poeng, totalt 73 poeng

Publisert: 17.10.20 kl. 19:15 Oppdatert: 17.10.20 kl. 22:39

Les også