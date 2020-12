NYE KAMPER: Legolas spilt av Orlando Bloom, Gandalf spilt av Ian McKellen og Aragorn spilt av Viggo Mortensen i Ringenes Herre: Atter en konge. Foto: PIERRE VINEN / NEW LINE PRODUCTIONS

Ringenes Herre-stjerner kjemper for å redde Tolkien-hus

De ønsker å samle inn nesten 60 millioner kroner for å kjøpe huset og gjøre det om til et Tolkien-senter.

Skuespillerne som portretterer trollmannen Gandalf og hobbiten Bilbo Lommelun i Ringenes Herre- og Hobbiten-filmene, fronter en innsamlingskampanje for å kjøpe huset i Oxford der J.R.R. Tolkien skrev bøkene filmene er basert på.

Det melder flere internasjonale medier fredag.

– Vi klarer ikke dette uten støtten fra det verdensomspennende samfunnet av Tolkien-fans, vårt brorskap av økonomiske støttespillere, sier den adlede skuespilleren Ian McKellen som spiller Gandalf i filmene.

Innsamlingskampanjen heter «prosjekt Northmoor» og tar sikte på å samle inn beløpet på tre måneder.

Martin Freeman som spiller Bilbo i Hobbiten-filmene, John Rhys-Davies som spiller dvergen Gimli i Ringenes Herre-filmene og artist Annie Lennox som sto bak sangen under rulleteksten i den siste Ringenes Herre-filmen, er blant de andre stjernene som er tilknyttet prosjektet.

HOBBIT: Martin Freeman som Bilbo Lommelun i den første Hobbiten-filmen. Foto: WARNER BROS / WARNER BROS

Den britiske forfatter Julia Golding leder prosjektet. Hun mener det er en stor utfordring å samle inn pengene på så kort tid, men har et håp om at det er mulig.

– Likevel – vi trenger bare å se til reisen til Frodo og Sam fra Kløvendal til Dommedagsberget som tok like lang tid, så får vi troen på at vi kan gjøre dette også, sier hun.

Med pengene ønsker de først å kjøpe huset, dernest renovere det og så gjøre det om til et museum og litteratursenter, skriver innsamlingskampanjen på hjemmesidene.

Huset har syv soverom, en stor hage og ligger på adressen Northmoor Road 20 i Oxford.

Sammen med familien flyttet Tolkien inn i huset i 1930 og bodde der i 17 år mens han var professor i anglosaksisk språk ved Universitet i Oxford.

Til tross for at han er en verdenskjent forfatter, finnes det ifølge kampanjen ikke et litterært senter viet Tolkien, verken i Storbritannia eller andre steder.

