PÅ ØRET: Denne duoen vil gjennom et samarbeid med Spotify lage podcast den kommende tiden. Foto: Reuters / Henry Nicholls

Prins Harry og Meghan skal lage podkast

Britiske prins Harry og konen hans Meghan skal starte sin egen podkast i samarbeid med Spotify.

Nå nettopp

Den første episoden blir en julespesial, som skal legges ut allerede denne måneden, melder Spotify.

– Det vi elsker med podkasting, er at det minner oss alle på å bruke et øyeblikk på å virkelig lytte, uten distraksjoner, sier det kongelige paret i en felles uttalelse tirsdag.

Paret skal ha tegnet under en kontrakt som skal gå over flere år. I en uttalelse beskriver Spotify at podkasten skal «løfte opp og underholde publikum veden over» og «by på et mangfold av perspektiver og stemmer».

– Med utfordringene i 2020 har det aldri vært mer viktig å høre hverandre og hverandres historier, sier det kongelige paret.

Nyheten kommer bare måneder etter at det kongelige paret signerte for den gigantiske strømmetjenesten Netflix.

Ifølge Sky News gikk avtalen med Netflix ut på at Harry og Meghan skal produsere filmer og serier, både manusbaserte prosjekter og dokumentarer, deriblant innhold rettet spesielt mot barn.