TILTALT: Yulia Tsvetkova etter mandagens høring i Komsomolsk-on-Amur i Russland. Foto: Alexander Permyakov / AP

Russiske Yulia Tsvetkova risikerer fengsel for vaginakunst

Feministaktivist og kunstner Yulia Tsvetkova (27) kan måtte sone seks år bak murene dersom hun blir dømt for å spre porno.

Publisert: Nå nettopp

Retten i Komsomolsk-on-Amur bestemte mandag å tiltale Tsvetkova fordi hun har delt sine kunstverk på nettet, i sosiale medier.

27-åringens skisser av nakne kvinnekropper er svært omstridt i Russland, og kunstneren anklages ifølge AP for å bryte med «tradisjonelle familieverdier».

Kunstneren står bak et nettsamfunn med tittelen «Vagina-monologer», der hun oppfordrer følgerne til å bryte stigma og tabu om kvinnekroppen. Der har hun også postet kunsten sin.

Tsvetkova ble avbildet etter mandagens høring, men hun får ikke selv lov til å kommentere anklagene mot seg utenfor rettssalen.

STRIDENS KJERNE: Yulia Tsvetkovas kunstverk står utstilt i St. Petersburg. Dette bildet ble tatt lørdag. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Advokat Irina Ruchko uttalte imidlertid til pressen etter høringen at hennes klient fastholder sin uskyld, og at forsvarerne mener de skal kunne bevise det i retten.

Strafferammen er på seks års fengsel.

Amnesty International har fordømt rettsprosessen mot 27-åringen, og beskriver den som «absurd». De mener Tsvetkova har all rett til å uttrykke seg gjennom kunst.

Også Tsvetkovas mor har uttalt seg. Hun opplyser til AP at datteren, som tidligere drev et barneteater, alltid har vært motstander av pornografi og utnytting av kvinners kropp.

Kunstneren ble første gang arrestert for halvannet år siden, og måtte etter det tilbringe fire måneder i husarrest. To ganger er hun pålagt å betale bøter for sitt engasjement til støtte for LHBT-miljøet, altså lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Det er åtte måneder siden president Vladimir Putin forbød ekteskap mellom likekjønnede.

