Khloé Kardashian, her på en prisgalla i 2019. Foto: NINA PROMMER / EPA

Khloé Kardashian slår tilbake etter lekket bikinibilde

Et uredigert bilde av Khloé Kardashian har den siste tiden fått massiv oppmerksomhet.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg skal ikke lyve. Det er nesten uutholdelig å leve opp til de umulige standardene som offentligheten har satt for meg, skriver Khloé Kardashian (36) i et innlegg på Instagram natt til torsdag.

Et uredigert bilde av henne i bikini har den siste tiden fått massiv oppmerksomhet på sosiale medier, og ifølge BBC har alle Kardashian-søstrene jobbet hardt for å få bildet fjernet fra sosiale medieplattformer.

På Instagram har nå 36-åringen lagt ut flere lettkledde bilder av sin egen kropp, samtidig som hun snakker ut om det lekkede bildet.

Hun skriver at hun synes det lekkede bildet er «vakkert».

Samtidig sier hun at alle, inkludert henne, burde ha rett til å fjerne et bilde de kanskje ikke liker, og å heller legge ut det som får dem til å føle seg lykkelige.

– Alt presset, latterliggjøringen og kritikken i livet om å være perfekt og møte andres standarder om hvordan jeg skal se ut, har vært for mye å bære.

Hun forklare at hun alltid har kjent på et press om å være perfekt, og at hun blant annet har blitt kalt «den feite søsteren»

Hun legger til at hun ikke ber om sympati, men en anerkjennelse om at hun er et menneske.