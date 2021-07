ETTERFORSKES: Skadene Aune Sand pådro seg under tv-innspilling skal nå etterforskes. Foto: Rodrigo Freitas

Aune Sand brannskadet under TV-innspilling: Politiet etterforsker saken på eget initiativ

I forbindelse med innspilling av «Alex og Aune» fikk kunstneren Aune Sand (55) brannskader i ansiktet. Nå vil politiet etterforske hendelsen på eget initiativ.

Publisert:

– Vi har ikke funnet noen melding av denne hendelsen til politiet og kommer til å opprette sak på eget initiativ, forteller tjenesteleder i Bremanger Espen Gulliksen til Firdaposten.

Onsdag publiserte VG saken om ulykken.

– Vi har blitt kjent med saken gjennom media. Jeg har undersøkt og diskutert dette med våre jurister og vi kommer til å etterforske saken, sier Gulliksen til lokalavisen.

– Hvis det er slik at det formelt ligger et klart arbeidsgiveransvar for filmselskapet, så skulle hendelsen også vært meldt til Arbeidstilsynet, understreker Gulliksen.

Arbeidstilsynet opplyste til VG onsdag at de ikke var kjent med noe varsel etter ulykken med Aune Sand.

VG har prøvd å få kontakt med Bremanger Lensmannskontor torsdag.

Tok fyr under innspilling

Det var under siste dag av innspillingen av TV 2-serien «Alex og Aune», på sankthansaften, der Sand er hovedperson sammen med Alex Rosén, at de skulle fyre av en kanon fra en båt. Det endte med sykehus og brannskader for kunstneren.

Personen som håndterte kanonen prøvde flere ganger å få fyrt av kanonen, men ingenting skjedde.

– Jeg hadde en dårlig følelse. Det skal man lære i livet – når man har en sånn følelse, så skal man lytte til stemmen sin, tenker jeg, sa Sand til VG.

Han sto på andre siden av båten fra kanonen. Han ville være lengst unna smellet. Men bagen med krutt til kanonen lå rett ved ham. Ifølge Sand lå den åpen. Mens de forsøkte å få fyrt av kanonen, holdt Sand tennstikken.

Plutselig tok kruttlageret fyr. Sand sto i flammer.

Foto: Rodrigo Freitas

Rutinene ble fulgt

Pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl bekreftet det Sand fortalte om ulykken tidligere denne uken.

– I forbindelse med et opptak rundt Jonsok-feiring var Aune og Alex med på en båt hvor det skulle det avfyres en kanon. Det var i forbindelse med dette at Aune holdt i en avfyringsstang, og fra denne falt det en glo ned i kruttesken. Kruttet ble dermed antent, og dette antente Aunes genser og skjegg, sa Dahl til VG.

– Dette kunne jo gått langt verre – hvordan har dere vurdert hendelsen? Og hvordan har dere gått opp rutinene?

– Dette er selvsagt tatt på høyeste alvor av produksjonsselskapet Strix og vi fikk umiddelbart etter hendelsen en grundig rapport. Da ulykken først var skjedd ble alt fulgt opp på aller beste måte av alle involverte rundt produksjonen. Vi er veldig glade for at det ikke gikk verre med Aune, sa Dahl.

– Hvem har ansvaret for disse tingene under innspilling?

– Alle produksjoner som gjøres for TV 2 skal kartlegge og vurdere alle farer og mulig risiko knyttet produksjonen av programmet. Produksjonsselskapet sørger for at denne kartleggingen og nødvendige sikkerhetstiltak blir gjennomført på en god måte. Og det har produksjonsselskapet også gjort i dette tilfellet. Men det vil alltid være en risiko for at skader kan oppstå på en TV produksjon, både i situasjoner der man vet at det er høy risiko, men også i situasjoner der man har vurdert risikoen som liten.