OVER OSLO: - Gåsehud! er kulturminister Abid Q. Rajas enkle kommentar etter endelig å ha opplevd en festival. Raja åpnet OverOslo sist helg der blant andre Eva Weel Skram opptrådte. Foto: Statsrådsselfie

Kulturminister Raja: Øker farten på coronamillioner

Kulturrådet fikk inn 1400 søknader om stimuleringspenger for sommeren og høsten 2021. De første vedtakene - for den travleste sommermåneden juli - er allerede sendt ut.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Kulturrådet og kulturminister Abid Q. Raja har tidligere fått kritikk for sen saksbehandling av Regjeringens corona-støtteordninger, men det er en tydelig fornøyd Raja som lover at arrangører med planer om aktiviteter i september og oktober nå vil få vedtak på sine søknader minimum halvannen måned før arrangementet.

Vedtak for juli ble sendt ut den siste dagen i juni, der blant annet Peer Gynt-stemnet på Gålå mottok 4,5 millioner kroner, mens vedtak for august sendes ut denne uka.

les også Fikk inn søknader på 935 millioner

– Jeg er så utrolig glad for at optimismen er tilbake også hos publikum. I fjor kviet over 70 prosent seg til å delta på et kulturarrangement, nå er stemningen helt snudd opp ned, og over 75 prosent gleder seg til å delta på kultur, sier Raja som konstaterer - i store bokstaver - at «vi nå endelig ser slutten på pandemien».

– ENDELIG! Og på vei inn i sommeren er jeg både lettet og også litt stolt over hva vi sammen med kulturlivet har fått til, sier kulturministeren.

les også Abid Raja dobler støtten til kultur etter klagestorm

Vedtakene for september blir sendt ut allerede neste uke, mens oktober-vedtakene er ventet den første uka i august.

– Pr i dag - inkludert juli-vedtakene - har Kulturrådet behandlet 2700 søknader på stimuleringsordningen for 2021 siden første søknadsfrist i mars. Inkluderer man august/september er mer enn 3000 søknader behandlet i år, forklarer Abid Q. Raja.

les også Bettan om «Chess»-avslag: – Bare så frustrert

I alt har Regjeringen satt av to milliarder kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet i 2021.

– Vi fra kulturdepartementet har stilt opp med mer enn 10 milliarder ekstra fra kulturbudsjettet til kultur og frivillighet, og jeg er stolt av at vi har et kulturliv og frivillig kulturliv som har sluttet seg medmenneskelig opp om koronatiltakene, men samtidig brettet opp ermene og vært kreative med å få til små og mellomstore arrangementer over hele Norge selv under harde nedstengninger.