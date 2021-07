PRATER OM BRUDDET I NY VIDEO: Sophie Elise Steen Isachsen og kjæresten Kasper har gjort det slutt. Foto: Frode Hansen, VG

Sophie Elise åpner opp om bruddet: − Kan ikke late som alt er rosenrødt

Sophie Elise omtaler bruddet som «brått og hardt» i ny video. Samtidig avslører hun at assistenten har sagt opp.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tidligere denne måneden meldte influencer Sophie Elise Steen Isachsen at forholdet mellom hun og kjæresten Kasper Kristoffersen var over.

I en ny video på YouTube åpner hun nå opp om bruddet.

– Som mange nå vet, er jeg singel. Jeg er singel, og jeg skal flytte og selge dette huset. Og Karine jobber ikke for meg lenger, innleder hun videoen.

Karine Kristoffersen er søsteren til ekskjæresten Kasper. Hun tok over som Sophie Elises assistent da Sophie Elises far sluttet som manager i fjor.

– Karine er ikke lenger en del av min hverdag. (...) Når det ble over med meg og Kasper, og på grunn av måten det ble over mellom oss på, så har hun valgt å slutte. Det forstår og respekterer jeg, men det gjør veldig vondt.

IKKE LENGER ET PAR: Sophie Elise og Kasper Kristoffersen. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Om bruddet: – Brått og hardt

Sophie Elise understreker at hun har stor respekt for ekskjæresten og for måten han har håndtert bruddet på.

Om bruddet sier influenceren at det har vært «brått og hardt».

– Vi har hatt våre utfordringer, og de utfordringene kom vi oss dessverre aldri helt gjennom, sier en tydelig preget Isachsen.

Hun understreker at de ikke lenger bor sammen og at hun nå vil prøve å ta et lite steg tilbake fra sosiale medier.

– Jeg kan ikke late som alt er rosenrødt. Jeg kan ikke late som jeg har funnet ut av alt, jeg må lande.

Hun legger til at hun er glad for årene hun og ekskjæresten hadde sammen.

Tidligere denne måneden fortalte influenceren til VG at hun har kjøpt seg leilighet på 128 kvadratmeter i Vika for 13 millioner kroner og at hun flytter inn i september.

Det var høsten 2017 Sophie Elise fortalte at hun hadde blitt sammen med barndomskompisen Kasper Kristoffersen.

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Kristoffersen.