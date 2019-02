IKKE BESTEVENNER: Johanna Grønneberg Mesa og Ole Klemetsen kom ikke veldig godt overens på «Farmen kjendis»-gården. Foto: Espen Solli, TV 2

«Farmen kjendis»-deltagere i åpen krangel: – Så dum at jeg ikke kan ta ham seriøst

Johanna Grønneberg Mesa langer ut mot Ole Klemetsen, og mener at han var ufin mot henne uten kameraer til stede. – Direkte løgn, kontrer den tidligere proffbokseren.

Det begynner å tilspisse seg i «Farmen kjendis», som er godt inne i sin fjerde uke. Søndag var det Christer Rødseth som måtte pakke sakene sine og reise inn i sidekonkurransen «Torpet», og førstkommende helg er det klart for nest siste tvekamp før de gjenværende deltagerne så tar fatt på den avgjørende finaleuka.

Men selv om det på TV ser ut som å være rimelig god stemning inne på Li gård i Hedmark, er det ikke alle som lever i fred og fordragelighet.

I mandagens episode proklamerte nemlig tidligere proffbokser Ole Klemetsen (37) at kvinner hører til på kjøkkenet og at han selv - på utsiden - legger seg rett ned på sofaen etter at han har spist. Det får «Farmen kjendis»-utfordrer Johanna Grønneberg Mesa (39) til å reagere.

– Man kan ikke være så mannssjåvinistisk som det, for deretter å gjemme seg bak at «det er sånn man er vokst opp». Og så slipper han unna med det. Han er så dum at jeg ikke kan ta ham seriøst. Man kan ikke glatte over ufine kommentarer og meninger som det. Han må henge med i tiden. Og så lar man det gå fordi ingen engang skjønner hva han sier, mener hun.

39-åringen understreker at hun synes det er greit å ha sterke meninger, så lenge man står for det. Klemetsen derimot, tullet det bare bort, ifølge Grønneberg Mesa.

– Jeg er i utgangspunktet ikke den første som reiser meg opp og blir sint på grunn av en mannssjåvinist. Men når ingen reagerer - da gjør jeg det.

«Farmen kjendis»-deltagerens meninger om definerte kjønnsroller var imidlertid ikke det eneste hun reagerte på.

– Én dag på låven - uten at kameraene var til stede - huket han tak i meg for å fortelle at jeg ikke var en verdig vinner av «Farmen kjendis» siden jeg ikke hadde vært med fra start. Og at de andre også mente det. Jeg synes ikke det er ok å si noe sånt, mens han han like etterpå står og smiler til kamera. Nei, da klarer jeg ikke å ta ham seriøst. Du er med i et TV-program fordi du skal være den du er - med kameraer til stede, fastslår Johanna, som skal ha sagt akkurat hva hun mente da deltagerne senere møttes på «Tinget» sammen med programleder Gaute Grøtta Grav (39).

– Det var jeg som reagerte mest, og det overrasket meg. Jeg synes det er rart at noen er ok med at folk mener at kvinner hører hjemme på kjøkkenet. Og så vil jeg ikke ta imot råd eller kritikk fra en person som ikke engang har melket ei ku. Jeg vet faktisk ikke om han registrerte at det var kuer der engang.

Til VG slår Ole Klemetsen knallhardt tilbake mot påstandene fra «Farmen kjendis»-konkurrenten.

– At jeg skal ha tatt henne til side og sagt det der er ikke riktig. Det er direkte løgn, og trist at hun mener det, sier han.

SMILTE OG LO: Stemningen var god mellom Ole «Lukkøye» Klemetsen og Ronald Pulk. Men det var ikke alle som kom like godt overens inne på gården. Foto: Espen Solli, TV 2

– Så du sa aldri til Johanna at hun ikke var en verdig vinner?

– Nei, det gjorde jeg overhodet ikke. Hvis hun tror det, er det beklagelig og dumt. Men det stemmer ikke. Jeg så på henne som en verdig deltager, som jeg ikke hadde noen problemer med. Hun var en like verdig deltager som oss andre. At hun kommer inn som utfordrer og har problemer med å «gli» inn i flokken - det for hun selv stå for. Det er litt tåpelig at hun sier det hun sier. For det er bare tull.

– Jeg hadde aldri noen problemer med å «gli» inn i gjengen, det var bare Ole jeg ikke var så interessert i å «gli» inn med, kontrer Mesa.

Klemetsen er heller ikke enig i at han står for et gammelmodig kvinnesyn.

– Jeg synes det kommer godt frem på TV at dette er relativt ironisk fra min side. Jeg ler godt av det, og har det bare litt moro inne på gården. Men jeg og Johanna var som pluss og minus, hun var én jeg forholdt meg lite til, forteller «Lukkøye», som likevel kommer med et lite stikk til sine kvinnelige «Farmen kjendis»-konkurrenter.

– Det er vel ikke for ingenting at jeg, Ronald, Svein og co. gikk ned fra seks, syv kilo til 13 kilo der inne, mens damene gikk opp i vekt. Alle forstår at de har gått rundt og spist hele dagen, men vi hadde vel forskjellige taktikker og ulike mål, sier han til VG.