MISTET DATTEREN: Bill Cosbys sønn Ennis ble drept i 1997. Nå har han også mistet en av sine døtre. Foto: DOMINICK REUTER / AFP

Bill Cosbys datter Ensa (44) er død

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 26.02.18 21:40 Oppdatert: 27.02.18 00:43

Komikerens datter ble bare 44 år gammel.

Komiker Bill Cosbys (80) datter Ensa Cosby er død. Cosby døde i Massachusetts fredag 23. februar og ble 44 år gammel, melder nettstedet TMZ.

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent, men Ensa skal ha hatt en historie med medisinske problemer, og skal blant annet ha ventet på en nyretransplantasjon.

Ensa var en trofast støttespiller til sin far, spesielt etter at han ble anklaget for seksuelt overgrep og misbruk av mer enn 60 kvinner. Enkelte av overgrepene skal ha funnet sted så tidlig som på 1960-tallet, men selv har han benektet påstandene.

– Min far har i full offentlighet blitt i mediene, og min familie - min unge datter, min niese og nevø har stått hjelpesløst på sidelinjen og sett på at man later som at man beskytter rettighetene til noen, mens man fullstendig ignorerer rettighetene til andre. Jeg tror min far er uskyldig, og jeg tror at rasisme har spilt en stor rolle i alle aspekter av denne skandalen, uttalte Ensa i fjor.

Faren Bill og hans kone Camille Cosby har også barna Erika (52), Erinn (51) og Evin (41). Sønnen Ennis ble drept 27 år gammel i et mislykket ransforsøk i Los Angeles i 1997.